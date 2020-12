Alegeri parlamentare 2020. Rezultate oficiale provizorii Prahova. Cine iese din politică pe uşa din dos

A candidat din partea Partidului Ecologist Român, deschizând lista candidaţilor acestei formaţiuni politice pentru Camera Deputaţilor. Partidul pe care l-a reprezentat nu a atins pragul electoral de 5 la sută, astfel că Savin va ieşi din viaţa politică cel puţin pentru următorii patru ani.

Consocut drept ”finul lui Dragnea”, Emanoil Savin a intrat în politică în 2004 când a câştigat alegerile locale la Buşteni. A avut trei mandate de primar al staţiunii de pe Valea Prahovei, pentru ca în 2016 să fie ales senator din partea PSD.

În 16 ani de activitate politică, Emanoil Savin s-a remarcat în primul rând prin abilităţile sale de cameleon. A schimbat de cel puţin cinci ori partidul, fiind când membru PDL, când social-democat, când liberal, când independent, când membru de bază al PRO România, pentru ca în final să aleagă ecologiştii (PER) din partea cărora a şi candidat la acest scrutin, afişându-se în fotografiile de campanie electorală cu un ghiveci în braţe. PER nu a contat pentru alegătorii din Prahova. Este trecut la ”şi alţii” cu un scor de sub 4 la sută din voturile valabil exprimate la nivel de judeţ.

Despre Emanoil Savin se vorbea la începutul anului că va prelua frâiele filialei judeţene a PRO România. Intenţia, dacă a existat, a rămas doar la nivel de bârfă politică pentru că în octombrie fostul primar al Buşteniului anunţa că şi-a găsit locul printre ecologişti.

O explicaţie ar putea fi influenţa altor doi cunoscuţi oameni de afaceri din Prahova, dar şi politicieni totodată: Alexandru Iacobescu şi Narcis Cătălin Beciu. În Prahova, Pro România a reuşit să atragă atenţia alegătorilor suficient de mult încât să scoată un scor peste cel la nivel naţional. La Camera Deputaţilor a obţinut aproape 8%, iar la Senat, 5.5%. Totuşi, partidul nu a depăţit pragul electoral de 5% şi nu va intra în Parlament. Astfel, Alexandru Iacobescu, omul căruia Sebastian Ghiţă i-a împrumutat, conform declaraţiilor de avere, aproape o sută de milioane de euro şi de dolari a ratat şansa să reprezinte prahovenii în Camera Deputaţilor. La fel s-a întâmplat şi cu colegul său de partid care a candidat pentru Senat. Luni dimineaţă, Cătălin Beciu a anunţat că se retrage din politică ”temporar sau definitiv”, precizând că ”am treabă la firmă”.

Vă recomandăm şi:

Alegeri parlamentare 2020. Rezultate oficiale provizorii. PSD a câştigat alegerile în Prahova. AUR, peste 9%

Alegeri parlamentare 2020. Prezenţa la vot în Prahova la închiderea urnelor: 30.13%