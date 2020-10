Viitorul poliţist care a salvat un echipaj captiv într-o maşină în flăcări: „Am simţit că e datoria mea”

Musceleanul Claus Andrei Vegheş (20 de ani) a devenit erou cu două luni înainte de absolvirea Şcolii de Poliţie Vasile Lascăr de la Câmpina, după un accident petrecut în Câmpulung, la sfârşitul lunii trecute, când o autospecială de Poliţie, în care se afla un echipaj mixt, a luat foc după ce a intrat în coliziune cu o altă maşină condusă de o tânără de 18 ani. Doi poliţişti şi un jandarm ar fi ars de vii în acea noapte, dacă prezenţa de spirit a viitorului lor coleg n-ar fi funcţionat contra cronometru.

"Pentru mine era o seară obişnuită de miercuri spre joi. Eram cu doi prieteni - unul în vârstă de 22 de ani, celălalt, în vârstă de 15 ani, după o tură cu maşina. În timp ce ne întorceam spre casă m-am intersectat cu o maşină de poliţie, iar după această intersectare am zărit, în oglindă, o flacără, ca şi când maşina de poliţie ar fi făcut accident. N-am stat pe gânduri, am întors maşina şi am ajuns la locul accidentului, unde am constatat că într-adevăr maşina de poliţie fusese implicată într-un accident. Din câte am aflat ulterior, o tânără, care conducea celălalt autovehicul implicat în accident, nu a acordat prioritate maşinii de poliţie, iar maşina de poliţie a intrat în autoturism. Aşa a luat foc autospeciala de poliţie. Am scos repede extinctorul, care nu s-a dovedit a fi, din păcate, de mare folos. Am decis că mai bine ar fi să-i scot pe ocupanţi din maşină.", povesteşte Claus, pentru "Adevărul".

Împreună cu prietenul său mai mare a reuşit să-i extragă din maşină pe toţi cei trei ocupanţi captivi.

"Poliţiştii din faţă erau în stare de inconşienţă, unul peste celălalt, abia reuşeau să scoată câteva sunete. Cel puţin, cel din faţă dreapta era în stare gravă, prezenta o plagă deschisă, sângerândă, iar în spate, un jandarm, nu reuşea să iasă din maşină pentru că avea uşa blocată. Am reuşit să-l scot mai întâi pe acesta, după care am scos poliţistul din stânga, de la volan. Celălalt poliţist a fost scos de prietenul meu mai mare şi ne-am îndepărtat într-o zonă sigură, de teamă că maşina o să explodeze. La 5-10 secunde după ce i-am scos, autospeciala avea flăcările deasupra, maşina era cuprinsă total de foc. Persoanele din cealaltă maşină n-au avut nevoie de ajutorul meu. Reuşiseră să iasă singure din autoturism, dar erau şi ele în stare de şoc", mai spune elevul erou.



"Mi-am dus datoria la bun sfârşit"

Nu ştie exact cine a sunat la 112, dar la câteva minute au venit şi echipajele de prim ajutor. La mai bine de o săptămână de la eveniment, uitându-se în urmă, îşi dă seama ce a riscat, dar spune că ar face oricând la fel.

"Am avut, aşa, un vibe pozitiv şi s-a dovedit o alegere bună pentru că mi-am dus datoria la bun sfârşit. Mi-a fost, într-adevăr teamă, dar mi-am spus că trebuie neapărat să fac ceva. În primul rând pentru că am simţit că datoria mea e să-i salvez pe oamenii ăştia, pentru că nu ştiu cine ar fi putut s-o facă atunci", mai spune Claus Andrei Vegheş.

"Altă şansă nu aveau, deoarece focul se extindea foarte repede"

Tânărul a fost felicitat la începutul acestei săptămâni chiar de către ministrul de Interne, Marcel Vela. "Mi-am dorit să vorbesc, chiar şi pentru câteva clipe, cu un erou, căruia, astăzi, i-am oferit emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne.

Săptămâna trecută, el a salvat viaţa a trei colegi din minister, un poliţist şi doi jandarmi care au suferit un teribil accident rutier.

În timp ce se îndrepta către casă, Andrei a observat pe marginea drumului o autospecială de poliţie aflată în flăcări. În maşina cu care se deplasa se mai aflau doi prieteni.

Chiar dacă exista pericolul ca autoutilitara MAI să explodeze, Andrei, împreună cu prietenii săi, Alex şi Andu, a dat dovadă de curaj. A reuşit să scoată din flăcări pe viitorii camarazi prinşi între mormanele de fiare contorsionate, aflaţi în stare de inconştienţă.

Intervenţia a fost una rapidă. Altă şansă nu aveau, deoarece focul se extindea foarte repede.", a scris Marcel Vela pe pagina sa de Facebook.

La sfârşitul acestui an, Claus va fi poliţist, un lucru la care nici nu visa în urmă cu câţiva ani, când miza pe o carieră în sport

"Dacă aş fi ştiut din clasa a IX-a că vreau să devin poliţist, aş fi învăţat special pentru asta şi, cel mai probabil, acum aş fi fost la Academia de Poliţie. Însă eu m-a hotărât abia în ultimul an ce vreau să fac şi a trebuit să recuperez şi materia de BAC, şi materia pentru admitere.

M-a influenţat faptul că o meserie ca aceasta este mult mai sigură, mai serioasă. Mi-a plăcut întotdeauna să-mi menţin punctul de vedere şi am reuşit să mă fac, de-a lungul timpului, remarcat prin deciziile pe care le-am luat. De multe ori s-a dovedit a fi idei foarte bune, iar asta mi-a dat încredere. Ştiu că meseria de poliţist implică foarte multe sacrificii. Iau în calcul chiar că aş putea fi repartizat într-o altă localitate, departe de familie şi prieteni, dar îmi asum tot ce va urma", mai spune Claus.

Vrea să-şi continue studiile la Academia de Poliţie. Ştie exact după ce profil al ofiţerului MAI se va ghida: "Poliţistul ideal trebuie să pună accent pe modul în care gândeşte, pe cum reacţionează, interceptează, cum ajută oamenii, cum vine în sprijinul acestora şi, mai ales, trebuie să fie cinstit, corect".

E uşor mâhnit de recentul scandal interlopi-Poliţie din Bucureşti.

"Nu prea am fost la curent cu chestiile astea, nu mă interesează prea mult scandalurile de acest gen, dar cred că s-a conturat o imagine greşită, în antiteză cu realitatea", spune viitorul poliţist.

Profil

Claus Andrei Vegheş s-a născut şi locuieşte în Câmpulung. Este pasionat de fotbal. A practicat ani buni acest sport dar a încercat şi altele. Îi place să facă drumeţii, excursii. "În măsura timpului pe care-l am, încerc să citesc, pentru că, aşa cum se spune, o zi care trece fără să înveţi nimic e o zi pierdută. Îmi place să-mi petrec timpul cu prietenii, să mă distrez, dar totul cu o limită", spune Claus.

