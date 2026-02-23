medlife right medlife right
Varicele, mai mult decât o problemă estetică. Dr. Gabriela Drăgoi, Spital MedLife Lotus: „O venă aparent banală poate ascunde o problemă serioasă”

Publicat:

Pentru mulți, varicele sunt doar o neplăcere estetică care trebuie rezolvată înainte de concediul la mare. Dar în spatele „venelor urâte” se ascunde o patologie complexă care, netratată, poate duce la complicații imprevizibile. „Varicele nu sunt o problemă izolată, ci semnul unei boli cronice, progresive, care evoluează dacă nu este tratată”, a atras atenția dr. Gabriela Drăgoi, medic specialist chirurgie vasculară în cadrul Spitalului MedLife Lotus Ploiești.

Dr Gabriela Dragoi, MedLife jpeg

Varicele sunt foarte frecvente în populația Europei. Circa 43% dintre locuitorii Europei de Vest au forme ușoare, 34% au varice mari, iar 7% complicații ale acestei patologii. În Europa Centrală și de Est, 38% au forme ușoare, în timp ce 49% au varice mari și 12% au deja modificări cutanate sau ulcere, potrivit statisticilor. Amânarea vizitei la medicul specialist este o eroare ce poate costa libertatea de mișcare sau chiar viața.

Când estetica devine urgență medicală

Adresabilitatea crește simțitor în sezonul cald, când pacienții doresc să poarte haine care expun picioarele. Totuși, dr.  Gabriela Drăgoi semnalează că sănătatea ar trebui să fie prioritară în fața oglinzii: „Varicele încetează să fie o problemă de oglindă în momentul în care nu mai discutăm doar despre aspect, ci despre funcție. O venă dilatată este o venă care nu mai drenează corect sângele. Drenajul deficitar duce la creșterea presiunii venoase la nivelul membrelor inferioare. În timp, apar inflamația, edemul, modificările de piele, ulcerul venos și, în forme severe, tromboza.

Avertizarea medicului este susținută de un studiu publicat în JAMA (Journal of the American Medical Association), care demonstrează că persoanele cu varice au un risc de 5,3 ori mai mare de a dezvolta tromboză venoasă profundă față de restul populației.

Senzația de „picioare grele” nu este un mit!

Mulți oameni se confruntă cu senzația „picioarelor grele”, pe care o pun pe seama oboselii. Senzația de picioare grele nu este un mit, dar este frecvent minimalizată. Când apare zilnic, când se accentuează seara, când este asociată cu umflarea gleznelor, furnicături sau durere, corpul transmite un semnal clar. Un pacient ar trebui să ajungă la chirurgul vascular în momentul în care disconfortul devine repetitiv. Boala venoasă cronică se instalează lent, iar intervenția timpurie schimbă evoluția”, a afirmat dr. Drăgoi.

Simptomele care ar trebui să trimită un pacient urgent la chirurgie vasculară sunt: umflarea bruscă a unui membru, durerea intensă, roșeața locală, senzația de tensiune sau apariția unei vene dureroase, și impun consult urgent. „O venă aparent banală poate ascunde o problemă serioasă”, a spus dr. Drăgoi.

Moștenirea genetică, un semnal de alarmă

Există dovezi științifice că varicele au o componentă ereditară, adică se pot „moșteni” într-o anumită măsură. Un studiu clinic pe 134 de familii a demonstrat rolul semnificativ al eredității în apariția varicelor, arătând că dacă ambii părinți aveau varice, copiii aveau un risc de 90% de a le dezvolta, dacă un singur părinte era afectat, riscul era 25% la bărbați și 62% la femei, iar dacă niciun părinte nu avea varice, riscul era 20%.

„Există moștenire genetică în cazul varicelor, o văd în practica mea de zi cu zi. Însă moștenirea genetică nu este o condamnare. Este un semnal de alarmă. Un pacient care știe că are antecedente familiale poate interveni mai devreme prin stil de viață și monitorizare. Aproximativ 50 la sută dintre pacienți au antecedente familiale. Se moștenește structura peretelui venos și a valvelor, nu boala propriu-zisă. Stilul de viață influențează apariția simptomelor”, a specificat dr. Drăgoi, care în astfel de cazuri discută cu fiecare pacient în parte metodele optime de prevenție și tratament, bazat pe caracteristicile individuale ale fiecăruia. Aici intervine rolul medicului de a educa, nu doar de a trata pacientul.

 „Venele pot fi protejate prin alegeri simple și constante. Protejarea venelor începe cu mișcare zilnică, controlul greutății, evitarea statului prelungit în picioare sau pe scaun, hidratare și consult medical la timp. În majoritatea cazurilor, voi pune accent pe grija fața de greutatea corporală, pe hidratarea zilnică și sport, sfaturi care par clișee, dar în practică și în societatea actuală pot fi dificil de implementat”, a precizat chirurgul vascular.

Mitul recidivei: „Oricum apar la loc”

Una dintre cele mai mari temeri ale pacienților este reapariția varicelor după operație. „Mulți spun „nu mă operez pentru că oricum reapar”, dar aceasta este una dintre cele mai persistente percepții greșite din patologia venoasă”, a precizat medicul, explicând faptul că nu actul medical este de vină, ci natura bolii:

„Recidiva nu este eșecul chirurgului, ci evoluția unei boli cronice. Tratarea varicelor la timp duce la rezultate mult mai bune pe termen lung. Dacă amânăm, anatomia venoasă se modifică atât de mult încât intervenția devine mai complexă, iar riscul de recidivă crește tocmai din cauza gravității bolii în momentul operației. Varicele recidivează nu pentru că sunt tratate, ci pentru că sunt o boală cronică”, a subliniat dr. Drăgoi.

Tratate la timp, urmărite corect și gestionate într-un parteneriat real medic–pacient, pot fi ținute sub control zeci de ani. Ignorate, ele evoluează inevitabil către forme severe. Majoritatea recidivelor apar prin mecanisme noi, nu prin reapariția venei tratate corect. „Pot apărea vene noi cu reflux, pot apărea colaterale sau neovascularizație. Acest lucru este previzibil și gestionabil atunci când pacientul este urmărit corect”, a transmis medicul, care consideră că varicele netratate la timp duc la rezultate mai slabe pe termen lung.

„Un pacient de 35–40 de ani care amână intervenția ajunge la 60–70 de ani cu edeme permanente, piele fragilă, risc de ulcer și limitare severă a calității vieții. Decizia de a nu interveni este o decizie activă, nu neutră. Nu produce consecințe imediate, dar produce un outcome prost peste ani, exact în perioada vieții în care oamenii își doresc liniște și autonomie”, a spus chirurgul vascular.

Inamicul tăcut: Obezitatea

Un factor de risc deseori ignorat de pacienți, dar crucial pentru succesul oricărui tratament este obezitatea, un factor constant care favorizează recidiva în aproape toate cazurile. „Greutatea în plus crește presiunea venoasă abdominală, care se transmite direct picioarelor. Eu pot trata vena, dar dacă presiunea rămâne ridicată din cauza kilogramelor în plus, alte vene vor ceda inevitabil,” a mărturisit medicul.

Un indice de masă corporală ridicat (IMC > 30) este strâns legat de severitatea simptomelor și de eșecul tratamentelor chirurgicale dacă stilul de viață nu este corectat. „Medicul tratează venele. Pacientul trebuie să gestioneze greutatea”, a subliniat dr. Drăgoi.

„Schimbăm destine în bine”

Fiecare medic poartă în minte un caz care l-a marcat. Un pacient care a ajuns târziu la dr. Gabriela Drăgoi, cu un ulcer venos vechi și dureros, care îi limita sever viața, avea să-i rămână în memorie multă vreme chirurgului vascular.

„Acel pacient nu mai putea merge normal și nu mai dormea din cauza durerii. După tratamentul corect, chirurgical și conservator, la control mi-a spus că a reînceput să iasă din casă fără teamă şi că vecinii l-au surprins zâmbind prima dată după mulți ani. Acel moment a confirmat pentru mine că tratăm oameni, nu doar vene, că schimbăm destine în bine”, a povestit chirurgul vascular, pentru care cea mai mare satisfacție profesională este atunci când pacientul spune că nu se mai gândește constant la picioarele lui, că poate sta în picioare la serviciu, poate merge pe jos, poate dormi fără durere. Vindecarea reală înseamnă recâștigarea unei vieți normale, nu doar un rezultat bun la ecografie.

Scleroterapia, o alternativă eficientă pentru venele reticulare sau telangiectazii

Scleroterapia este o procedură minim invazivă prin care medicul injectează o substanță specială în venele mici, reticulare sau telangiectazii. Substanța determină închiderea controlată a venei, iar sângele este redirecționat prin venele sănătoase. „Procedura este eficientă atunci când este corect indicată și realizată după o evaluare ecografică. Riscurile sunt reduse atunci când procedura este corect efectuată. Pot apărea pigmentări temporare, inflamații locale ușoare sau senzație de arsură tranzitorie. Complicațiile serioase sunt rare și apar de obicei în lipsa unei evaluări vasculare corecte”, a declarat medicul.

Pacientul își poate relua activitățile obișnuite chiar din aceeași zi. „Recomand mersul pe jos imediat după procedură. Venele se estompează progresiv în câteva săptămâni. Scleroterapia presupune un proces etapizat, nu un rezultat instantaneu”, a spus chirurgul.

Tratamentul corect al varicelor nu înseamnă o singură procedură și atât

În opinia medicului, tratamentul înseamnă un plan cu mai mulți pași. Primul pas este alegerea unui specialist în care pacientul are încredere. Fără această relație, complianța este scăzută și rezultatele sunt slabe. Al doilea pas este acceptarea planului de tratament. Acest plan poate include chirurgie, tehnici endovenoase, scleroterapie sau combinații între ele. „Uneori tratamentul este etapizat. Aceasta nu este un semn de indecizie, ci de medicină corectă”, a specificat dr. Drăgoi.

Al treilea pas, extrem de important, este tratamentul compresiv. Toate ghidurile internaționale subliniază rolul ciorapului medicinal în prevenirea recidivei. Fără compresie, rezultatele scad semnificativ, indiferent de cât de bine a fost făcută intervenția. Compresia nu este opțională. Este parte din tratament.

Al patrulea pas este urmărirea anuală. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor segmente cu reflux nou apărut. În aceste stadii incipiente, corecțiile sunt simple și minim invazive. Succesul pe termen lung nu depinde doar de bisturiu sau laser, ci și de disciplina pacientului de după intervenție. „Tratamentul este un parteneriat. Pacientul trebuie să accepte planul de tratament, să poarte ciorapul medicinal (care este obligatoriu, nu opțional!) și să vină la controale anuale. Amânarea vizitei la medic până când durerea devine insuportabilă doar îngreunează procesul de vindecare,” a concluzionat dr. Drăgoi.

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

obiceiuri jpg
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești
clicksanatate.ro
