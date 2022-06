Inginerul pasionat de jucăriile vechi româneşti. Colecţia sa numără peste 15.000 de jucării VIDEO

„Muzeul Copilăriei" şi "Diorama feroviară", ultima cu o reconstituire a Depoului Piteşti, sunt cele două expoziţii deschise la Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti chiar de 1 iunie, care pot fi vizitate pe parcursul întregii luni.





„Am vrut să cumpăr doar jucării care au veselit copiii din România"

Muzeul Copilăriei poartă marca lui Cristian Dumitru, inginerul care a dezvoltat o pasiune pentru jucăriile vechi româneşti. A adunat, în decursul a trei decenii, o colecţie de aproximativ 15.000 de jucării. Câteva dintre ele au fost aduse la Muzeul Goleşti.

„Nu am putut veni cu 15.000 de jucării, dar am venit cu o selecţie de jucării ale copilăriei româneşti.Ceea ce încerc eu să fac de 30 de ani, un muzeu al jucăriilor româneşti, de fapt va fi un muzeu al copilăriei româneşti. Acum, dacă ai bani, este foarte uşor să găseşti şi să cumperi de pe internet tot felul de jucării. Eu am vrut să cumpăr însă doar jucării care au veselit copiii din România, care au suflet şi care au povestea lor în România. Am început să adun jucării din anii 80. Sunt jucării de prin 1900 până prin anii 2000. Deci sunt aproximativ 100 de ani de jucării româneşti”, sune Cristian Dumitru, reprezentant al Asociatiei Muzeul Jucariilor din Bucureşti.

„Mi-au dat lacrimile când am recunoscut cu ce m-am jucat în copilărie"

Colecţia sa de jucării din copilăria celor care astăzi sunt părinţi sau bunici a avut un succes uriaş în toată ţara.

“Mie mi-au dat lacrimile când am văzut anumite jucării de aici şi am recunoscut cu ce m-am jucat în copilărie. Astăzi copiii folosesc mai mult cu telefoanele, tabletele şi mai puţin jucăriile”, spune Iustin Dejanu, managerul Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti

Jucăriile care au luminat copilăria românilor din 1900 până în 2000 îi poartă în perioada inocenţei pe cei care le privesc în aceste zile la Muzeul Goleşti.

„Nostalgia aceasta ne cuprinde pe noi toţi, cei care am trăit acea perioadă. Sunt curios ce cred copiii de astăzi care vizitează expoziţia. Unii spun că în acea perioadă am avut o copilărie nefericită. Eu spun cu voce tare că am avut o copilărie excepţională.Trăiam fiecare clipă, fiecare moment. Astăzi trăim alte vremuri, dar ne mai întoarcem, iată, în trecut, prin grija dumneavoastră, dar cu speranţa că viitorul va fi mai bun”, spune Ion Mînzînă, preşedinte Consiliul Judetean Arges.

O reconstituire a Depoului CFR Piteşti

Cealaltă expoziţie, dioramă feroviară, a stârnit adevărat pasiuni printre cei mici, dar şi printre adulţi. Extrem de realistă, vie,este opera unui piteştean: Dumitru Ioana. Acesta a recunoscut că diorama nu este finalizată, în ciuda dimensiunii sale, dorind să o extindă. Partea cea mai interesantă este o reconstituire a Depoului CFR Piteşti.

„Cel mai mult mă mândresc cu această machetă, o reconstituire a Depoului Piteşti. Din informaţiile pe care le-am găsit, Depoul Piteşti a fost realizat în jur de 1870, dar din păcate nu am găsit nicio poză în arhivă cu depoul nostru. Am încercat să îl reconstruim după zidurile exterioare. Partea de sus a fost modificată în totalitate după ce au sosit noi modele de locomotive şi au montat şi poduri rulante de întreţinere”, spune Dumitru Ioana, creatorul dioramei feroviare expuse la Goleşti.