Ursul „tomberonez” i-a purtat noroc româncei premiate la cel mai mare concurs de torturi din lume

Raluca a fost premiată cu două menţiuni: pentru un tort ce prezintă un urs care caută mâncare într-un tomberon şi pentru cupcakes cu o tematică veselă. Din cauza pandemiei, în acest an concursul s-a desfăşurat online. Cake International a ajuns la a 28-a ediţie, la competiţia din martie participând 500 de concurenţi din 51 de ţări la 20 de categorii.

La începuturile sale în cake design, în 2013, Raluca locuia la Londra şi a fost să vadă aceste saloane unde participau concurenţi cu creaţii dulci deosebite. Prin 2014-2015, Raluca a încercat să participe: „Plătisem şi taxa de înscriere, însă când a trebuit să mă apuc de treabă, nu am putut face nimic. Emoţia participării printre acele nume mari şi la acel nivel m-au intimidat. De atunci, am privit acest concurs ca pe Nemesisul meu”.

În acest an însă, Raluca a primit mai multe încurajări din partea unor profesioniste în domeniu şi s-a decis să participe. „Am prins curaj şi datorită faptului că, din cauza pandemiei, competiţia a fost virtuală. Ceea ce a luat un pic din emoţiile unei participări reale şi mi-a dat posibilitatea să depăşesc acest obstacol psihologic”, spune Raluca Ţîrcomnicu. Ea s-a înscris la două categorii: Cupcakes şi Small Decorative Exhibit. „La categoria Cupcakes am creat cupcakes adevărate, unite printr-o tematică veselă. Cum eram în preajma Mărţişorului, mi-am ales ca "vedetă" albinuţa din logo-ul firmei mele şi am încercat să redau şase simboluri ale sărbătorii primăverii: coşarul, fluturele, potcoava, ghiocelul, trifoiul, gărgăriţa”, povesteşte Raluca. Cupcake-urile au avut multe reguli tehnice de respectat, una fiind faptul că nu s-a permis suport intern pentru ele.

Tortul reprezintă un urs căutând hrană într-un tomberon

La Small Decorative Exhibit, Raluca a ales un subiect care să conteze pentru ea şi să fie o lucrare manifest. Şi a realizat un tort reprezentând un urs care caută hrană într-un tomberon. Raluca ţine foarte mult la animale şi consideră că omul a făcut prea mult rău deja naturii: „Doar iarna aceasta am văzut la ştiri cel puţin trei urşi coborâţi din munte în căutarea hranei. Le invadăm teritoriul, le tulburăm hibernarea, iar ei caută în tomberoanele noastre. Sunt tranchilizaţi, uneori chiar împuşcaţi. Am dorit să trag un mic semnal de alarmă prin care să conştientizăm că animalele sălbatice sunt poate într-un pericol mai mare ca oricând şi stă în puterea noastră să echilibrăm ecosistemele”.

Raluca a realizat ambele lucrări în două zile, în pastă de zahăr.

A lucrat la Paris şi Londra

Absolventă în 2005 a Facultăţii de Limbi Străine de la Universitatea din Piteşti, specializarea Franceză - Engleză, Raluca Ţîrcomnicu are 37 de ani şi mai mulţi ani a lucrat pentru hoteluri de top din Paris (între 2007 şi 2012) şi din Londra (între 2012 şi 2016), ajungând chiar să fie revenue manager, o funcţie importantă. La Paris, şi-a descoperit pasiunea de a face torturi şi brioşe.

Raluca Ţîrcomnicu face torturi sculptate de cinci ani FOTO: arhiva personală

Raluca s-a decis să revină în ţară la sfârşitul anului 2016 şi cu o parte din banii strânşi şi-a deschis afacerea. Iar firmei nou înfiinţate i-a dat un nume sugestiv: Busy Bee Party Cakes.

În 2017, Raluca Ţîrcomnicu a avut o comandă neobişnuită: un tort de 60 de kilograme în forma unei maşini Range Rover. A lucrat o săptămână pentru a-l realiza, iar la final acesta avea o lungime de 80 de centimetri. Tortul a costat 3.500 lei. Tânăra a realizat inclusiv un tort în forma vasului Titanic, un alt tort în forma barajului Vidraru şi chiar un tort în formă de hârtie igienică.

Raluca a obţinut mai multe premii importante pentru torturile ei sculptate. La Londra, chiar a obţinut un premiu doi la concursul internaţional The Cake&Bake Show, realizând un tort în forma Cruellei de Vil, personajul din 101 Dalmaţieni.

În 2017 şi 2018 a fost recompensată cu Premiul de Excelenţă la Expoziţia Internaţională GastroPan, la Sibiu şi respectiv Târgu Mureş. În 2017, a fost premiată pentru că a realizat un tort în forma îndrăgitului personaj Mărgelatu. Iar în 2018, a creat un tort în formă de căluşar, o lucrare extrem de dificilă, pe care a transportat-o cu maşina sute de kilometri de la Piteşti la Târgu Mureş. Pentru tortul-căluşar, Raluca a luat şi Premiul Publicului.

Investiţia iniţială în afacerea de care este atât de ataşată a fost de 10.000 de euro.

Crearea unui tort îi ia Ralucăi cel puţin două zile. „Fizic, nu am cum altfel. Şi asta pentru că nu se aşează blatul mai repede. În funcţie de complexitate şi de volumul de lucru, le recomand clienţilor să dea comanda cu cel puţin două săptămâni înainte. Am şi comenzi date cu două-trei luni înainte“.

Pentru torturile sale sculptate, Raluca nu percepe un tarif la kilogram, aşa cum se practică la noi, ci per lucrare, precum în Marea Britanie. „În România, un tort personalizat se vinde la kilogram. Din punctul meu de vedere, este o muncă artistică. Iar eu consider că munca artistică nu trebuie cântărită”.

În general, preţul unui tort pentru o zi de naştere se situează între 400 şi 800 de lei. Însă cu cât este mai complicat designul tortului, cu atât va creşte şi preţul.

Mai trebuie precizat că torturile realizate de Raluca nu se ţin la frigider, pentru că reţetele sunt pe bază de zahăr şi unt de 82%, ce acţionează ca un conservant.

