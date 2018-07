Un consilier local cu pensie de 10.000 de lei cere decontarea transportului pentru 3 km pe care îi face până la şedinţele Primăriei

”Am cerut un punct de vedere de la Prefectura Argeş legat de această cerere de decontare a transportului şi de trei luni nu mi se răspunde. Un consilier care are 100 milioane lei vechi pensie pe lună a cerut cu alţi doi consilieri ca să le plătim transportul la şedinţele lunare de Consiliu Local. Respectivul consilier local, Dan Huţan îl cheamă, stă în satul Moşteni-Greci, la doar 3 km de Primărie, asta mă deranjează. Nu e drept să îi decontez transportul lui, e aceeaşi localitate, e distanţă mică, are buletin de Boţeşti. Omul ăsta vrea să îi decontez transportul pentru două ore de şedinţă, şi el are 720 lei indemnizaţie lunară şi 10.000 lei pensie! Am cerut bază legală la Prefectură legat de cererea acesta. Nu cred că acel consilier, care stă în aceeaşi localitate, e îndreptăţit să mai ceară şi decontarea transportului pentru două ore. Noi nu am fost de acord şi am cerut un punct de vedere la Prefectură, că nu am jurist în Primărie. Eu de şapte luni merg cu maşina pe banii mei, n-am avut bani de o delegaţie şi consilierul local cu pensie de 10.000 lei vrea să îi decontez transportul pentru o şedinţă care e plătită”, ne-a declarat Gheorghe Stancu (PNL), primarul comunei Boţeşti.

Conform ultimei declaraţii de avere, depuse pe 15 iunie 2017 şi postate pe site-ul ANI, consilierul local Dan Huţan (PMP) a avut în 2016 o pensie de 127.020 lei, ceea ce înseamnă peste 10.000 lei lunar. Dan Huţan este pensionar MapN. Am încercat să luăm legătura şi cu Dan Huţan, însă acesta avea telefonul închis.