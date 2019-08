Un artist celebru din America îşi face ziua de naştere pe scenă la cel mai mare festival rock din mediul rural din România

Porţile festivalului Stonebird se deschid vineri 9 august, la ora 13.00. Festivalul se desfăşoară pe un deal aflat aproape de centrul comunei, iar la locul evenimentului sunt sute de locuri de parcare şi o zonă întinsă de camping pentru cei care doresc să vină cu corturile, aşa cum a fost şi la ediţia de anul trecut.

Vineri 9 august, concertele primei zile încep la ora 18.30 cu Andrei Paunescu, care va fi urmat de New Jersey (Italia)- cea mai bună trupă-tribut Bon Jovi din lume, Timpuri Noi, Dirty Shirt, Cristi Minculescu, Valter& Boro. Apoi, la After Party, vor concerta Ţapinarii şi Loud Inc.

Cristi Minculescu: ”Va fi dezlănţuire maximă la Stonebird”

“Ne mai despart câteva ore de concertul nostru pe scena Stonebird Festival- ediţia 2019. Am ajuns de puţin timp aici şi pot spune că suntem impresionaţi: decorul natural este magnific, atmosfera e “rock” de la primele ore ale dimineţii, cred că diseară va fi “dezlănţuire maximă”, şi pe scenă, şi în public! În mod special, vrem să amintim “dream-team-ul” care a făcut posibil acest festival, Daniel Ignat şi Mihai Capet: băieţi, ţineţi-o tot aşa, căci aţi creat un eveniment super! Abia aşteptăm să ne vedem diseară! Sunt sigur că Stonebird, ca şi Woodstock, va deveni un festival ce va schimba lumea”, a declarat pentru Adevărul Cristi Minculescu.

❗️Sâmbătă 10 august, seria concertelor va fi deschisă de la ora 19.00 de trupa The ROCK-cea mai bună trupă-tribut AC/DC din Europa. Vor urca pe scena de la Corbi după aceea Alex Calancea Band, ZOB, Bucovina şi David Reece. La After Party, fanii îi vor putea urmări pe cei de la White Mahala.

David Reece: ”O parte dintre filmări vor fi în viitorul meu videoclip”

Rocker-ul american David Reece, fost solist al cunoscutei formaţii Accept, îşi va sărbători ziua de naştere alături de fani la Stonebird, pe 10 august, la Corbi.

“M-am tot gândit ce voi face pe 10 august în acest an, de ziua mea. Şi m-am hotărât în această primăvară: voi cânta la Stonebird Festival, în România, la Corbi, într-un peisaj absolut minunat. De abia aştept să cânt acolo alături de trupa mea. Şi vom face o petrecere mare cu toţii, pentru că este ziua mea de naştere. Şi o vom face la Stonebird, pe scenă. Iar o parte dintre filmările făcute la concertul meu de la Stonebird vor figura pe viitorul meu videoclip”, spune David Reece.

Cu o activitate de aproape patru decenii pe scena rock-ului mondial, vocalistul american David Reece a fost, printre altele, solistul celebrei trupe Accept, înregistrând 26 de albume ca solist sau împreună cu alte formaţii precum Bangalore Choir sau Bonfire.

❗️Duminică 11 august, de la 12 va fi şi un inedit concert de matineu cu Mike Godoroja & Blue Spirit.

Peste 4.000 de fani au fost la ediţia de anul trecut FOTO: Diana Iordache

Nu vor lipsi de la festivalul Stonebird preparatele culinare speciale şi băutura din belşug, fiind amenajate zeci de standuri în acest sens.

Va fi în cadrul zonei de festival şi un mini-parc de aventuri şi va fi amenajat de asemenea un loc de joacă pentru copii.

La ediţia din 2018, la care au fost prezenţi peste 4.000 de fani, vedeta festivalului a fost Dave Evans, primul solist al trupei AC/DC.

Ideea acestui inedit festival rock în mediul rural aparţine la patru tineri pasionaţi de rock: Mihai Capet-pilot de curse şi actor, Daniel Ignat-solistul trupei The Rock, Traian Mitroi-om de afaceri şi Bogdan Năstase-om de afaceri şi pilot de curse.

