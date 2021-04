Tronsonul 2 din drumul expres Craiova-Piteşti, gata în acest an. Ministrul Drulă: „Se lucrează impresionant sau poate asta e normalitatea”

Tronsonul 2 Balş-Slatina are 39,85 km FOTO: arhiva Adevărul

Într-un interviu acordat pentru economedia.ro, ministrul Cătălin Drulă a confirmat că tronsonul doi din drumul expres Craiova-Piteşti va fi dat în trafic până la finalul anului. ”Am fost chiar săptămâna trecută pe şantier. Avem acolo tronsonul 2, care este Balş-Slatina. Deci practic nu mai treci prin Balş, nu mai treci prin Slatina când mergi de la Craiova. Se lucrează impresionant sau poate asta e normalitatea, ajunge să ne impresioneze. Sunt 1.400 de muncitori, sunt sute de utilaje, s-a ridicat un viaduct peste Olt acum 4 luni. Acum sunt sus picioarele podului. Ar trebui la sfârşitul anului să îl dăm în trafic. Regimul de viteză o să fie probabil de 120 de km pe oră”, a declarat ministrul Cătălin Drulă pentru economedia.ro.

Tronsonul 2 Balş – Slatina are o lungime de 39,85 km şi este împărţit în două loturi: Balş-Piatra Olt - 18,5 km şi Piatra Olt-Slatina - 21,35 km. Valoarea contractului acestui tronson este de 1,45 miliarde lei, fără TVA, lucrările fiind începute în mai 2019 şi are ca termen de finalizare ultimul trimestru al acestui an.

Vă mai recomandăm şi:





Imagini cu prima asfaltare pe Drumul Expres Craiova-Piteşti. 700 utilaje şi 1.400 muncitori sunt la lucru VIDEO

Tronsonul 2 al drumului expres Craiova-Piteşti, în linie dreaptă. Drulă: Mobilizare exemplară a constructorului VIDEO