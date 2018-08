INTERVIU Mike Terrana, bateristul american intrat în Cartea Recordurilor: „Românii ştiu să se bucure de muzică la intensitate maximă“

Între 1987 şi 1997, a lucrat în Los Angeles cu câţiva dintre cei mai mari chitarişti, cum ar fi Yngwie Malmsteen, Tony Macalpine şi Steve Lukather.

În Europa, Mike Terrana a lucrat cu mai multe trupe cunoscute, cum ar fi germanii de la Rage şi Axel Rudi Pell.

În 2010, Mike Terrana a intrat în Cartea Recordurilor ca bateristul care a cântat cu cele mai multe trupe într-o singură zi

În 2014, Mike Terrana a scos albumul Beauty and the Beat alături de celebra Tarja Turunen, fosta solistă a trupei Nightwish, de care îl leagă o veche prietenie.

La festivalul Stonebird de la Corbi, cel mai mare festival rock din mediul rural din România, Mike Terrana a concertat sâmbătă 11 august în faţa a peste 3.000 de oameni alături de The Rock-cea mai bună trupă-tribut AC/DC din Europa, şi de Dave Evans, primul solist al trupei AC/DC.

„Adevărul“: Aţi concertat la Stonebird, cel mai mare festival rock din mediul rural din România. Cum a fost această experienţă?

Mike Terrana: Văzusem pe internet locul unde urma să concertez şi de abia aşteptam să ajung acolo. Mi-a plăcut foarte mult la Stonebird, scena a fost superbă, iar oamenii s-au simţit foarte bine, aşa că a fost o plăcere pentru mine să concertez acolo. A fost o experienţă inedită şi superbă să concertez la cel mai mare festival rock din mediul rural din România. Mi-au plăcut mult şi focurile de artificii de la Corbi şi mi-a părut rău că eram pe scenă în timpul focurilor de artificii.

Dacă ar fi să rezumaţi impresiile dumneavoastră despre România în cel mult două fraze, care ar fi acestea?

România este o ţară foarte interesantă cu o veche istorie şi cultură. Oamenii pe care i-am întâlnit au fost foarte drăguţi şi ştiu să se bucure de muzică la intensitate maximă.

Când v-aţi îndrăgostit de tobe?

Am început să cânt la tobe la 8 ani şi la 16 ani ştiam că voi deveni un baterist profesionist, dar nu am putut să le spun asta părinţilor, deoarece în anii 70 să fii baterist nu era un job adevărat (Râde). Bănuiesc că nici acum nu e un job adevărat (Zâmbeşte).

Între 1987 şi 1997 aţi stat în Los Angeles şi aţi colaborat cu mai mulţi chitarişti faimoşi, inclusiv Yngwie Malmsteen. Ştiu că aveţi şi amintiri neplăcute legat de acea colaborare. Ce v-a supărat cel mai mult legat de colaborarea cu Yngwie?

Aş vrea să spun că au fost şi părţi pozitive în colaborarea cu el. Malmsteen a scris câteva cântece bune, e un chitarist mare şi mi-a dat oportunitatea de a concerta cu el în toată lumea. Problema e că Malmsteen are un ego foarte mare şi cred că aceasta e o trăsătură urâtă de caracter. Nu îmi place să fiu în preajma unor asemenea oameni, nu e distractiv.

Eu sunt fericit că oamenilor le place ceea ce fac ca muzician. Dar eu nu am un ego. Eu îi tratez pe toţi cu respect şi bunătate.

Aţi avut un proiect apreciat împreună cu Tarja Turunen, proiect intitulat Beauty and the Beat. De când o ştiţi pe Tarja şi cum aţi descrie-o? Cum a fost colaborarea pe care aţi avut-o?

O ştiu pe Tarja de mulţi ani, încă de la începuturile carierei ei la Nightwish. Am colaborat foarte bine împreună timp de opt ani. Mi-a plăcut mult să merg în turnee cu ea, îmi place vocea ei specială. Iar proiectul nostru Beauty and the Beat a fost unul la care ţin foarte mult.

”Cântatul la tobe este şi pasiune şi terapie”

Cât este muzica terapie şi cât este pasiune pentru dumneavoastră?

Pentru mine, cântatul la tobe este în primul rând o pasiune şi apoi este şi un fel de terapie. Iar când repet cu orele este şi un fel de meditaţie. Nu am vrut vreodată să fac altceva în viaţă cu excepţia cântatului la tobe, aşa că mă consider foarte norocos că îmi câştig traiul din cântatul la tobe.

Aveţi o carieră solo la vârf. Cu ce trupe visaţi să cântaţi?

Ca vis profesional, ar fi ceva extraordinar să susţin un concert cu AC/DC în componenţa originală, cu Whitesnake şi Ozzy Osbourne.

În orice caz, vreau să vă spun că îmi plac toate formele de muzică şi încerc să cânt cât mai multe stiluri diferite.

Care este concertul preferat la care aţi cântat?

Cred că cel mai memorabil concert pe care l-am susţinut a fost la festivalul Masters of Rock din 2010 din Cehia. Am intrat atunci în Cartea Recordurilor ca bateristul care a cântat cu cele mai multe trupe într-o singură zi. În cadrul acelui concert, am cântat la tobe în total 4 ore şi 20 de minute. A fost o noapte extraordinară şi am multe amintiri speciale de acolo.