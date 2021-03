Fotbalist legendar al AS Roma, despre perioada în care a antrenat pe FC Argeş: „A fost o atmosferă extrem de neobişnuită”

Giuseppe Giannini, care a cunoscut faima la AS Roma, club pentru care a evoluat în perioada 1981-1996, a antrenat şi în România pe FC Argeş timp de patru luni, în perioada iunie-octombrie 2006.

„La FC Argeş a fost a treia mea experienţă ca antrenor. Am petrecut la Piteşti patru luni. Doi preşedinţi ai clubului au fost arestaţi. Am câştigat prima partidă ca antrenor la FC Argeş, după care a urmat o serie de nouă înfrângeri şi drept urmare a trebuit să plec. A fost o atmosferă neobişnuită, chiar extrem de neobişnuită la Piteşti în acea perioadă. După ce am plecat au apărut şi problemele pentru că cei de la Piteşti nu m-au plătit: avocaţi, procese…”, le-a declarat Giannini jurnaliştilor italieni.

În cei 15 ani petrecuţi la AS Roma, Giannini (56 de ani) a evoluat în 476 de partide, marcând 76 de goluri. La echipa naţională a Italiei a jucat de 47 de ori, marcând şase goluri şi câştigând medalia de bronz la Campionatul Mondial din 1990. În 1991 a fost finalist al Cupei UEFA.

