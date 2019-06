Femeia care a tras singură gaz metan în sat, sătulă de indolenţa primarului: „Cetăţenii şi-au plătit taxa de racordare, iar în aprilie 2019 au început lucrările“

Aflată la doar 13 kilometri de centrul Piteştiului, comuna Miceşti, traversată de DN 73 Piteşti - Câmpulung Muscel, pare ruptă de civilizaţie. În 2019 localnicii din cele patru sate, Miceşti (reşedinţa), Păuleasca, Brânzari şi Purcăreni, n-au canalizare şi nici gaz metan. O femeie cu spirit de iniţiativă s-a hotărăt să facă ea treaba autorităţilor locale.



Petiţie semnată inclusiv de către primar



Claudia Dumitru (foto) locuieşte în Miceşti din anul 2008 şi, după ce a aşteptat opt ani ca aleşii locali să demareze procedurile pentru racordarea la gaz metan, în 2016 a decis să-i forţeze să aducă localitatea în secolul XXI.



„Am început să strâng semnături de la cetăţeni pentru gaze şi canalizare. Au semnat inclusiv primarul şi viceprimarul, după care le-am depus la registratura Primăriei cu număr de înregistrare. Dar degeaba. Văzând că au trecut 30 de zile şi nu am primit nici un răspuns, am început să colaborez direct cu Distrigaz“, povesteşte, pentru „Adevărul“, Claudia Dumitru, care este membră a partidului Pro România.



A ajutat peste 300 de cetăţeni din localitate să-şi facă dosarele de racordare necesare înregistrării cererii la Distrigaz. E vorba de locanici din satul Micesti, dat fiind că pentru restul comunei nu există încă licenţă de operare. În octombrie 2017, Distrigaz a trimis două adrese către Primăria Miceşti cu costurile pentru două tronsoane de conducte, adrese la care autorităţile locale ar fi trebuit să răspundă în 30 de zile.



„Primarul n-a răspuns în termen. În ianuarie 2018, am organizat o adunare cetăţenească conform Legii 60/1991, unde am invitat consilierii locali şi primarul. La aceasta întâlnire, edilii au promis că într-o lună (februarie 2018) se va semna contractul de cofinanţare pentru gaze aferent străzilor principale şi, în toamnă, pentru uliţele din satul Miceşti“, mai spune Claudia Dumitru.



Primarul, „sensibilizat“ cu o cerere de demitere



Doar că nici de data aceasta autorităţie locale nu s-au ţinut de cuvânt. Femeia n-a renunţat şi, cu sprijinul localnicilor, a reuşit „să-l sensibilizeze“ pe edilul-şef.



„În 4 martie 2018 am organizat o altă adunare cetăţenească care s-a ţinut în ruina căminului cultural, pentru că acolo unde aveam aprobare de la primar pentru adunare am găsit porţile încuiate. La această adunare, oamenii au semnat pentru demiterea primarului ca urmare a nerespectării promisiunilor“, mai spune Claudia Dumitru.





Cu toate aceste semnături şi cu alte documentele, Claudia Dumitru a mers în la Instituţia Prefectului şi la Consiliul Judeţean Argeş. Lucrurile s-au descongestionat ulterior uimitor de rapid.



„În aceeaşi lună, pe 22 martie 2018, primarul a semnat contractul de cofinantare pentru gaze pentru străzile principale, urmând ca în toamna 2018 s-o facă şi pentru uliţe. Cetăţenii şi-au plătit taxa de racordare, iar în aprilie 2019 au început lucrările pe străzile principale. Se bagă conducta principală, după aceea are loc racordarea gospodăriilor, iar în toamnă ar trebui să avem gaze în locuinţe“, spune femeia.



Deocamdată, lucrările nu vizează decât strada principală. Valoarea contractului se ridică la circa 2 milioane de lei. „98% suportăm noi, comuna, iar 2% Distrigaz“, precizează Dumitru Voicu (PSD), primarul comunei Miceşti. Edilul susţine însă că meritul nu este al Claudiei Dumitru şi că întârzirea nu a fost cauzată de rea voinţă, ci de lipsa banilor.



Edilul-şef îşi asumă toate meritele



„În 2008, Consiliul Local Miceşti n-avea niciun ban strâns. În 8-9 ani, am adunat 500.000 de lei ca să pot să fac investiţii în ambele sate. Eu i-am strâns, nu această doamnă“, se laudă primarul Voicu.

Femeia crede însă că în spatele lipsei de iniţiativă a aleşilor locali ar fi interesele unor comercianţi de lemne, inclusiv persoane din rândul consilierilor locali, care n-ar fi avut interes să apară o variantă alternativă de combustibul în comună.



„Nu există aşa ceva. Nici nu mai sunt lemne de vânzare. Doar unul singur (n.r. - consilier local cu firmă în domeniul comercializării de material lemnos) are, dar nu vinde lemne în comună. Este o minciună sfruntată. Are piaţa atât de mare în România, încât n-are lemne să vândă“, se apără primarul.



Lucrările nu vizează, deocamdată, mai mult decât strada principală a comunei. „Pentru uliţe, deşi CL şi primarul au promis că semnează contractul de cofinantare, în toamna 2018 spunând că au bani, nu au semnat contractul nici până în ziua de azi. Şi pe uliţe locuiesc bătrâni care nu mai pot, iarna, să spargă lemne şi să le care în casă. Le-ar fi mai comod cu gaze. Trebuie să ne gândim şi la ei, chiar dacă uliţele nu sunt interesante pentru aleşii locali“, spune femeia, care speră ca autorităţile judeţene să-l convingă pe edil să mişte lucrurile.



Claudia Dumitru speră ca utilităţile să ajungă nu doar pe uliţele din satul Miceşti, ci şi în celelate sate din comună, dar se teme că acest lucru nu se va întâmpla prea curând.



„Pentru celelalte sate, cel puţin pentru Purcăreni, începuseră să facă studiu de fezabilitate în vederea obţinerii licenţei de operare de către o firmă de gaze, dar primarul a venit cu ideea unei societăţi comerciale adiministrate de consiliul local“, explică argeşeanca.



Primarul explică de ce-şi doreşte o investiţie 100% a comunei pentru reţeaua de gaze din satul Purcăreni. „Eu am sperat şi încă mai sper că orice leu investit va purta redevenţă. Se poate face societate comercială - cel puţin să operez sistemul de la Purcăreni, pe care-l fac 100% sub autoritatea Consiliului Local“, arată Dumitru Voicu.

