Cum poţi vedea în timp real unde sunt cele mai poluate zone. Reuşita unor elevi şi profesori din Argeş

Echipa poartă numele WAGE (iniţialele vin de la Water, Air, Green şi Explorer), iar proiectul a beneficiat de o finanţare europeană de 2000 de euro prin proiectul PULCHRA, ce încurajează elevii să investigheze probleme de mediu şi dezvoltare sustenabilă.

Proiectul a pornit de la premisa că municipiul Câmpulung Muscel, ca orice aşezare urbană, prezintă diferite niveluri şi tipuri de poluare, ce afectează sănătatea locuitorilor săi. Pentru a defini tema de cercetare aleasă, echipa de profesori liceeni a conceput o strategie în două etape: strângerea informaţiilor despre tipurile de poluare ce afectează oraşul şi realizarea unui sondaj de opinie pentru a cunoaşte părerile şi percepţiile locuitorilor oraşului cu privire la factorii de mediu şi sursele generatoare de poluare.

Aproape 80% dintre respondenţi au apreciat, în diferite grade, că aerul din zona în care locuiesc este poluat. Drept urmare, echipa, ce poartă numele WAGE (iniţialele vin de la Water, Air, Green şi Explorer), a ales să monitorizeze acest tip de poluare pentru început. Proiectul a fost denumit „Harta poluării – Impactul antropic asupra mediului în Municipiul Câmpulung”.

Unul dintre senzorii amplasaţi în Câmpulung Muscel FOTO: Colegiul ”Dinicu Golescu” Câmpulung Muscel

Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel este membru, din noiembrie 2020, în reţeaua şcolară PULCHRA, alcătuită din 50 de şcoli participante din 10 ţări ale Uniunii Europene. Echipa ce a realizat harta poluării a avut-o supervizor pe profesoara Simona Bădiţescu, iar căpitanul echipei a fost Cristian Antonio Radu, elev în clasa a XI-a.

„Am împărţit oraşul în 13 sectoare. Fiecare sector are caracteristicile sale şi am adunat informaţii despre factorii poluanţi, numărul de locuitori, suprafaţa, structura lui, pentru a determina ce tip de senzor este necesar. Am montat senzorii pe şcoli sau în apropierea lor. În acelaşi timp, echipa a identificat o altă ipoteză de cercetare, respectiv stabilirea corelaţiei dintre nivelul de poluare a aerului şi indicele de spaţiu verde/locuitor”, explică profesoara Simona Bădiţescu, supervizor al echipei de cercetare ştiinţifică.

Anul trecut, s-au achiziţionat iniţial 13 senzori, ce măsoară diferite tipuri de poluare a aerului. Fiecare senzor a fost montat împreună cu un sistem solar care să-i asigure funcţionarea. Recent, toţi senzorii au fost trecuţi pe curent electric, pentru că oraşul Câmpulung Muscel nu este destul de însorit încât să asigure funcţionarea lor cu ajutorul lămpilor solare.

Ajutorul Primăriei

În această primăvară, echipa WAGE va merge la şcolile din oraş şi va explica tuturor ce înseamnă poluarea aerului în Câmpulung Muscel şi cum poate fi ea monitorizată cu ajutorul senzorilor, ce transmit date în timp real la următoarea adresă web: https://hartapoluarii.herokuapp.com/harta.

”Primăria Câmpulung Muscel ne-a ajutat mult în timpul proiectului. Ne-au dat PUG-ul şi oameni care să-i ajute pe elevi să caute în el informaţiile de care aveau nevoie, mai ales hărţi. Ne-au dat şi Registrul Spaţiilor Verzi, vechi de vreo 10 ani, ce-i drept, dar am reuşit să-l actualizăm, în mare parte şi ne-a ajutat în delimitarea şi analiza zonelor ce au primit senzori. Am discutat cu toate şcolile gimnaziale şi liceele din oras şi urma să mergem să le explicăm ce fac senzorii şi să-i învăţăm să le urmăreasca datele. Nu am făcut-o încă din cauza pandemiei, le-am dat informaţiile necesare profesorilor şi sper să ajungem şi noi, spre sfârşitul semestrului”, adaugă profesoara Simona Bădiţescu.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Tanczos Barna: „Dezvoltăm parteneriate cu autorităţile locale pentru programe de reducere a poluării”

Propunerea unui dezvoltator imobiliar de fluidizare a traficului din Bucureşti: Munca hibrid