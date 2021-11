Cum a ajuns cea mai întinsă comună din Argeş să aibă cea mai mică rată de vaccinare. „Le e frică de vaccin”

Dumitru Drăguşin, primarul comunei Uda, spune că deşi comun are o populaţie de doar aproape 1.900 de locuitori, gospodăriile sunt răsfirată în 16 sate, într-un teritoriu vast. Iar asta face ca oamenii să ajungă greu în centrele de vaccinare.



„M-am uitat şi eu pe statistică. Weekendul trecut am vaccinat 98 de persoane. Cred că e o mică greşeală acolo cu vaccinarea, a mai crescut un pic. E greu de muncă, cu oamenii, e tare complicat… Numai eu ştiu câţi am cărat cu maşina, ca să îi duc la centrul de vaccinare din comună. Uda e o comună foarte mare, cu 16 sate, are 85 de kilometri pătraţi, e cea mai mare comună din judeţul Argeş ca suprafaţă. E foarte greu, pe oameni pur şi simplu nu îi interesează să se vaccineze, ei zic că nu prea circulă. E mult de muncă cu oamenii”, a declarat pentru „Adevărul” primarul Dumitru Drăguşin.

„Sper ca luna viitoare să crească procentul de vaccinaţi. Oamenilor le e frică de vaccin, am găsit vreo câţiva care mi-au zis că i-a durut mâna toată noaptea după vaccin şi că se simţeau de parcă erau răciţi. Dacă închideam gura la cine trebuia şi când trebuia, nu ajungeam în situaţia asta cu puţini vaccinaţi în România. Asta e… ”, a adăugat edilul.



Mai trebuie spus că în afară de comuna Uda, alte patru comune din judeţul Argeş au rate de vaccinare sub 15%. Este vorba de Popeşti (14,14%), Berevoeşti (14,59%), Aninoasa (14,65%) şi Cocu (14,75%).

