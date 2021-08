Cine este tânăra care traduce pentru surzi la concerte melodiile trupelor Cargo, Alternosfera sau Byron VIDEO

Cea mai recentă experienţă pentru ea, una total inedită, a fost traducerea în limbajul mimico-gestual a concertelor trupelor Cargo şi Alternosfera din cadrul Stonebird, cel mai mare festival rock din mediul rural din România, desfăşurat în perioada 13-15 august în comuna argeşeană Corbi. Am vorbit cu Lavinia despre cum se traduce un concert în limbajul mimico-gestual şi despre cât de dificil şi complex este să ”traduci” muzica.

Lavinia Chiţu este din Piteşti şi a crescut cu părinţi surzi, aşa că din copilărie şi-a asumat misiunea de a le uşura viaţa celor cu deficienţe de auz. A reuşit: de mai mulţi ani este traducătoare autorizată şi interpretă de muzică în limbajul semnelor româneşti.

Lavinia Chiţu (30 de ani) a tradus în limbajul mimico-gestual un spectacol de teatru românesc, dar şi videoclipuri muzicale în România, Turcia şi Armenia. Ea deţine certificarea în limbajul semnelor în limba română din 2016, iar în 2019 a obţinut şi certificat de interpret autorizat în limbajul semnelor limbii turce.

Lavinia nu are vreo deficienţă de auz, însă a învăţat limbajul semnelor din copilărie pentru că ambii părinţi sunt surzi.

Legat de pregătirea pentru traducerea unui concert în limbajul mimico-gestual, aceasta poate dura de la câteva zile până la câteva zile.

„Dacă am playlist-ul dinainte cu două-trei săptămâni, îmi este ok, pentru că le învăţ şi piesele, dar şi versurile, iar după fac o poveste din fiecare piesă. De obicei, înainte de pandemie, alături de colegii mei pe unde am fost, noi aşa făceam, ne împărţeam piesele în 2 sau in 3, depinde câţi eram şi din fiecare făceam un fel de poveste, nu traduceam cuvânt cu cuvânt, totul variază de la piesă la piesă. Ce-i drept este o mare provocare când mergi la festivaluri sau concerte să traduci sau chiar la spectacolele de teatru, pentru că sunt multe cuvinte din viaţa de zi cu zi pe care nu le utilizezi. În mod normal pregătirea traducerii melodiilor pentru un concert durează până la trei săptămâni, dar se poate şi în câteva zile, dacă ştiu deja piesele ale trupelor sau ale artiştilor cunoscuţi”, precizează Lavinia Chiţu.

Tânăra spune că la festivalul rock Stonebird a fost dificil să traducă melodiile trupei Alternosfera deoarece majoritatea pieselor au multe metafore şi epitete pe care ea nu prea le utilizează în viata reală.

„La concertul trupei Cargo la festivalul Stonebird, unele dintre piese le ştiam pentru că am un mare respect pentru ei şi îi admir, mai ales că sunt de atâta timp la cel mai înalt nivel în muzica românească, dar au fost câteva piese la care am stat să lucrez mai mult timp”, precizează Lavinia Chiţu. Dintre piesele traduse la festivalul Stonebird, cel mai mult i-a plăcut Ploaia, celebra piesă a trupei Cargo şi melodia Cheamă-mă a celor de la Alternosfera.

Care sunt trupele cu cele mai grele versuri de tradus

Trebuie spus că de-a lungul anilor Lavinia Chiţu a tradus pentru numeroase vedete şi trupe de top ale muzicii româneşti, precum Cargo, Byron, Inna, Pepe, The Motans, Carla’s Dreams, The Monojacks, Robin and the Backstabbers, Subcarpaţi, Les Elephants Bizarres sau Alternosfera. Printre piesele preferate pe care le-a tradus pentru surzi se numără Subcarpaţi & Surorile Osoianu Colind - Limba Română, Byron ft Lucia - Continuum. „Sunt extrem de multe piese care îmi plac. Cele mai grele piese au fost la Subcarpaţi, la Şuie Paparude anumite piese, Alternosfera şi la Robin and the Backstabbers”, mărturiseşte Lavinia

Cum mimează instrumentele

Partea de mimare a instrumentelor pentru persoanele cu deficienţe de auz este una complexă şi complicată. „În primul rând mimez instrumentele pentru surzi în timpul show-ului. Daca suntem pe muzică rock, e clar că avem chitară destul de puternică cu bass şi tobe şi vei arăta că muzica şi instrumentele se aud foarte tare. Acum depinde de piesă, sunt momente când intră şi orga şi unele momente când intră chitara acustică şi atunci mimez cât mai uşor chitara pe nişte tonuri mai mici. Pâna la urmă trebuie să simţi muzica, să îţi placă şi să o întelegi ca să o poţi transmite mai departe, către publicul tău”, adaugă Lavinia Chiţu.

Lavinia (dreapta) traducând în limbajul mimico-gestual concertul trupei Cargo la festivalul Stonebird FOTO: arhiva personală

Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Piteşti, Lavinia are un masterat la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte din cadrul Universităţii din Piteşti, secţia Limbajul Mimico-Gestual, specializarea Limbajul Mimico-Gestual American.

„Limbajul mimico-gestual propriu-zis poate fi învăţat în vreo patru ani. Dar pentru a face această meserie foarte bine trebuie să trăieşti printre surzi, să-i înţelegi“, spune tânăra.

