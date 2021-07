Celebrul jurnalist britanic Charlie Ottley a primit de ziua sa un tort în formă de Harley Davidson de la o româncă

Raluca Ţîrcomnicu, o tânără din Piteşti premiată în repetate rânduri la concursuri naţionale şi internaţionale de gastronomie pentru torturile create, a realizat special pentru ziua de naştere a lui Charlie Ottley un tort în formă de motocicletă Harley Davidson, deoarece ştia şi pasiunea celebrului realizator TV pentru motociclete. Iar Raluca i-a dus personal tortul lui Charlie Ottley la Şirnea, acolo unde acesta deţine o casă.

„Când am descoperit Flavours of Romania şi Wild Carpathia, sunetul inconfundabil al acelui Harley pe drumurile de ţărână ale Transilvaniei, condus fiind de un britanic, m-a contrariat. Ca orice român care a fost emigrant cultural, am vrut să aflu mai mult despre cel care îl conducea şi ce anume l-a determinat să purceadă la un proiect de o asemenea anvergură pentru o ţară care nici măcar nu era a lui. Aşa că am mâncat episoadele de pe Netflix pe pâine şi m-au emoţionat toţi oamenii pe care i-a întâlnit şi cu care a vorbit. Toţi ROMÂNII! Cu peisajele şi cu locurile de la noi ajungi la un moment dat să te obişnuieşti, devii blazat. Însă atunci când dai peste un străin care este atât de entuziasmat de locurile în care tu ai crescut, începi să vezi realitatea cu alţi ochi, poate chiar un pic ruşinat că nu ai ştiut să apreciezi ce ai chiar la nasul tău. Îl admir pe Charlie Ottley şi consider că nu i se acordă recunoaşterea pe care o merită pentru tot ce a făcut şi face pentru România. Pot să vă spun că, în realitate, acest om emană aceeaşi bunătate şi joie de vivre pe care le transmite şi prin ecran. Iubirea lui pentru ţara noastră şi pasiunea cu care îşi face meseria sunt impresionante. Iar diplomaţia cu care ne atrage atenţia că nu ştim să o apreciem îl pune în ochii mei pe picior de egalitate cu Attenborough”, spune Raluca Ţîrcomnicu.

Raluca Tîrcomnicu, creatoarea spectaculosului tort, alături de Charlie Ottley FOTO: arhiva personală

Charlie Ottley, care a studiat teologia şi filosofia la Universitatea din Bristol, s-a îndrăgostit de frumuseţile României în timp ce filma seria de documentare „Wild Carpathia“, serie ce avea să facă înconjurul lumii. O serie prin care Charlie Ottley a făcut mai multă reclamă României peste hotare decât au reuşit toate guvernele de după 1990. „Wild Carpathia“ a avut un mare impact peste hotare, audienţa cumulată în cele 110 ţări în care s-au difuzat documentarele ridicându-se la 100 de milioane de telespectatori.

Charlie Ottley a fost decorat în ianuarie a.c. de către preşedintele Klaus Iohannis pentru promovarea constantă a României.

Din 2011, Charlie Ottley şi-a dedicat energia pentru a lupta pentru păstrarea bogăţiilor naturale ale României, realizând seria Wild Carpathia, difuzată în 110 ţări şi tradusă în 11 limbi.

