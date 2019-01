Cei mai buni elevi români la Geografie sunt argeşeni. Judeţul Argeş a obţinut jumătate din cupe la ultimul concurs naţional organizat la această disciplină

La clasa a V-a, una din cupe a fost câştigată de Emanuel Mazăre, elev la Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”din Piteşti, pregătit de profesorul Sebastian Florescu.

O altă cupă a ajuns la Lavinia Alexandra Pătru, elevă în clasa a VI-a, la Şcoala Gimnazială Basarab I Curtea de Argeş, pregătită de prof. Anca Popescu.

La clasa a şaptea, cupa a ajuns la Ioan Teodor Zahiu, elev la Şcoala Gimnazială „Nicolae Simonide” Piteşti, coordonat de prof. Denisa Jarca.

„În ultimii ani, Argeşul a obţinut un număr in creştere de cupe la concursul naţional de Geografie la <<Şcoala cu Ceas>> de la Vâlcea, ceea ce arată interesul copiilor pentru cunoaştere şi dăruirea profesorilor de geografie din Argeş. Aceste rezultate şi larga participare – 23 de judeţe, 750 elevi – demonstrează că Geografia nu este doar un obiect de studiu, ci un mod de a privi lumea şi de a o cunoaşte. Se impune mai mult timp alocat în spaţiul orar, dacă vrem sa răspundem nevoii de cunoaştere a tinerilor”, spune Sebastian Florescu, unul dintre profesorii argeşeni ai căror elevi s-au remarcat, an de an, cu rezultate excepţionale, la acest concurs.

La Clasa a VIII-a, în schimb, cupele au mers la Fălticeni şi Rm. Vâlcea.

Vezi aici rezultatele concursului!

