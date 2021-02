Blat politic încheiat cu o demisie. Miza: un post de viceprimar la Piteşti

Edilul şef al Piteştiului a pus, în sfârşit, pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a CL de miercuri,10 februarie, alegerea celor doi viceprimari, la mai bine de patru luni de la alegerile locale din septembrie 2020.

În acest interval s-au petrecut însă „mişcări” importante. Primarul Cristian Gentea (PSD) a mutat unul dintre consilierii locali ai propriului partid, Lucreţiu Tudor, într-o poziţie cheie - de City manager al oraşului - pentru a reduce din atribuţiile viitorilor viceprimari (pe care social-democraţii n-aveau şanse să-i impună decât printr-un eventual blat, dat fiind faptul că nu au majoritatea necesară în Consiliul Local Piteşti), dar şi după alte câteva mişcări strategice, gândite în ideea de a obţine cât mai mult din conducerea executivă a Primăriei Piteşti,

Trei candidaţi fuseseră anunţaţi înaintea şedinţei: Gelu Tofan (PNL), Mihai Mihăilescu (USR-PLUS) şi Dumitru Tudosoiu (PSD).

Inainte de a se ajunge la vot, în şedinţă a apărut şi o a patra propunere - făcută, aparent ad-hoc, de către consilierul local Dănuţ Dinu: notăriţa Ana Stan (tot din tabăra PNL Argeş, filială în care au loc mai multe dispute interne, Ana Stan fiind unul dintre membrii indignaţi de faptul că Gelu Tofan a fost desemnat candidatul la funcţia de viceprimar), care a şi acceptat candidatura, cu riscul, pentru celălalt candiat PNL (propus de partid) ca o parte din voturile liberalilor să plece de la Gelu Tofan, către ea, lucru care, dacă s-ar fi produs, ar fi profitat social-democraţilor.

Calculele poltice dinaintea şedinţei au pornit de la faptul că PSD are în Consiliul Local Piteşti doar opt consilieri locali (din 23), dar s-a bazat şi pe cele două voturi de la PMP, care, împreună, erau totuşi insuficiente să controleze CL la alegerea viceprimarilor. USR PLUS şi PNL au, fiecare, mai puţini aleşi locali, dar, împreună, au 13 şi au format o coaliţie pentru a se susţine reciproc la alegerea viceprimarilor.

Dacă şi numai două voturi ale liberalilor mergeau spre celălalt candidat al PNL, Ana Stan, social-democraţii ar fi obţinut una dintre cele două funcţii de viceprimar.

Contrar speranţelor social-democraţilor, coaliţia de dreapta (PNL şi USR-PLUS) a demonstrat că e solidă (fiindcă majoritară era deja în Consiliul Local Piteşti) şi s-a ţinut de plan, votându-şi reciproc viceprimarii propuşi de partidele lor.

Gelu Tofan (PNL) a obţinut 13 voturi, Mihai Mihăilescu (USR) -12 voturi, Dumitru Tudosoiu (PSD) - 11 voturi, iar Ana Stan (PNL) - 10 voturi, venite - după părerea liberalilor care s-au simţit trădaţi de Ana Stan - preponderent din partea PSD.

Ana Stan şi-a dat demisia din CL Piteşti

Coaliţia a impus în cele din urmă viceprimarii: Mihai Mihăilescu (USR) şi Gelu Tofan (PNL). "Sunt dezamăgit că Titi Tudosoiu nu va fi viceprimar", a mărturisit primarul Cristian Gentea la finalul şedinţei

Şi tot la finele şedinţei, Ana Stan şi-a dat demisia din CL Piteşti.

"Macar plec cu fruntea sus! Urez succes PNL şi USR cu proiectele pe care le-au promis" , a declarat notăriţa când şi-a anunţat demisia. Ulterior a afirmat că în timpul şedinţei ar fi primit un apel telefonic de la preşedintele PNL, Ludovic Orban, apel la care a mărturisit că nu a răspuns. Joi şi-a anunţat şi plecarea din partid.





"Pentru prima dată după `89, o coaliţie stabilă de dreapta deţine majoritate în Consiliul Local"

Reuşita coaliţiei de a-şi impune viceprimarii a fost sărbătorită în cele două formaţiuni politice câştigătoare.

"La alegerile locale din septembrie 2020, piteştenii au trimis o nouă generaţie în Consiliul Local. Ne-am fi dorit ca noii viceprimari să fie aleşi mai repede, însă PSD a reuşit să blocheze procesul prin tot felul de chichiţe. Astăzi, la câteva luni distanţă de la alegerile locale, avem noii viceprimari. Mihai Mihailescu, liderul consilierilor USR PLUS, este noul viceprimar al Piteştiului. Din partea PNL, noul viceprimar este Gelu Tofan. Pentru prima dată după `89, o coaliţie stabilă de dreapta (USR PLUS - PNL) deţine majoritate în Consiliul Local şi aşa va rămâne în următorii 4 ani", a scris pe Facebook deputatul USR PLUS de Argeş, Ionuţ Moşteanu.

Filiala PNL Argeş a răsuflat uşurată după ce a fost la un pas să irosească şansa de a avea viceprimar în Piteşti.

"După Revoluţia din 1989 mi-am dorit să avem primar liberal în Piteşti! Anul trecut am fost aproape, iar pentru asta îi mulţumesc lui Sorin Apostoliceanu (n.r. cel care în toamnă a candidat la funcţia de primar după ce a plecat din PSD). Astăzi, prin alegerea viceprimarului Gelu Tofan, suntem şi mai aproape de împlinirea dorinţei din urmă cu 31 de ani, de a avea o administraţie liberală în municipiul reşedinţă de judeţ!", a scris pe Facebook preşedintele filialei Argeş a PNL, Adrian Miuţescu.