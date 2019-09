VIDEO Adolescent eminent din Argeş, agresat de un poliţist fiindcă a îndrăznit să conteste un proces verbal: „N-a ezitat să mă ameninţe şi să mă bruscheze“

S-a întâmplat după ce tânărul în vârstă de 18 ani a susţinut, pe 6 septembrie, examenul pentru obţinerea permisului de conducere, pe care l-a picat.

Potrivit opiniei sale, depunctarea n-ar fi fost obiectivă, motiv pentru care Radu a refuzat să semneze procesul verbal încheiat de poliţistul examinator pe care l-a anunţat că vrea să formuleze o contestaţie. A fost momentul în care, spune candidatul, poliţistul a izbucnit.



„N-a ezitat să mă ameninţe, să mă prindă de umăr şi să mă bruscheze. Am cerut sprijin la 112 şi, când au auzit că este vorba de un poliţist la o examinare, mi-au spus că n-au ce să-mi facă”, a mărturisit Radu Rotaru.

"Vreau doar să beneficiem cu toţii de normalitate"

Iată cum sună petiţia sa online intitulată „HAI SĂ SCHIMBĂM ROMÂNIA!”:

„Sunt Radu, am 18 ani şi pe 6 septembrie 2019 am fost respins la proba practică pentru obţinerea permisului de conducere, în oraşul Piteşti. Mă consider nedreptăţit şi, mai mult, am fost împins şi ameninţat de către examinator. Nu am nicio şansă în urma depunerii contestaţiei, potrivit legislaţiei actuale. Dacă ai păţit la fel sau urmează să îţi iei permisul sau, pur şi simplu, eşti nemulţumit de felul în care se desfăşoară astăzi acest examen, hai să schimbăm legea! Am realizat o petiţie cu conţinutul unor modificări sau completări ale legii în vigoare, modificări la care puteţi participa cu îmbunătăţiri pentru varianta finală. Nu sunt politician, nu urmăresc să dobândesc popularitate, vreau doar să beneficiem cu toţii de normalitate. Pentru aceasta avem nevoie de 100.000 de semnături”.

Ce modificări propune tânărul

Potrivit tânărului, petiţia este realizată cu scopul de a combate abuzurile provocate de examinatorii auto în timpul examenului. În documentul online, iniţiatorul vine şi cu propunerile de modificare a unor articole din Ordinul nr. 173 din 27 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.



Textul său face referire la redefinirea noţiunii de martor, la amplasarea camerelor de luat vederi în maşina de examinare şi la soluţionarea contestaţiilor.

„Articolul 2, Lit j) martor – persoană din rândul candidaţilor care asistă la efectuarea probei practice a examinării de către un alt candidat;

Modificare: Martor- persoană din rândul instructorilor, altul decât cel cu care a desfăşurat orele de conducere candidatul examinat; persoana va fi stabilită prin tragere la sorţi în dimineaţa de dinaintea examenului.

Articolul 13(1) Autovehiculele folosite la proba practică trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obţinerea permisului de conducere şi trebuie să aibă caracteristicile prevăzute în anexa nr. 4. (2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie dotate cu dublă comandă, agreată de Registrul Auto Român, cel puţin pentru pedalele de ambreiaj şi frână, cu excepţia autovehiculelor cu transmisie automată şi a motocicletelor, care se dotează cu dublă comandă cel puţin pentru pedala de frână;

Completare

1. Introducerea camerelor video în următoarele direcţii:

· Cameră plasată pe hayonul maşinii cu vedere în spate;

· Două camere amplasate pe plafonul maşinii, fiecare cameră fiind îndreptată spre o laterală a maşinii;

· Două camere amplasate în interiorul maşinii, camere ce înregistrează pedalele celui examinat, cât şi pe cele ale examinatorului. O astfel de configuraţie, adaugată la înregistrările realizate de camera existentă la examenul auto, asigură maşinii o acoperire în proporţie de 100%, aşa încât greşelile comise de către examinat sau examinator pot fi dovedite cu ajutorul probelor video în cazul unei contestaţii.

Contestaţii: Art. 22. – Contestaţiile la probele de examen în vederea obţinerii permisului de conducere se soluţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Completare:

1. Alcătuirea unei comisii pentru soluţionarea contestaţiei:

· Comisia este alcătuită din trei membri: doi instructori şi un reprezentant al prefectului; cei doi instructori nu trebuie să fi avut în lista înscrişilor pe contestatar şi nici relaţii de rudenie cu acesta.

· Rezolvarea contestaţiei va dura cel mult 5 zile lucrătoare.

· Contestatarul poate continua acţiunea în instanţă dacă este nemulţumit de soluţia acordată".

"Vom trage concluziile de rigoare"

Referitor la incidentul din 6 septembrie, tânărul a sesizat Instituţia Prefectului Argeş, în subordinea căreia se află Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Argeş.

„Vom da curs sesizării şi vom analiza datele de acolo, vom cere o notă scrisă celui învinuit şi vom trage concluziile de rigoare. Dacă noi constatăm că au fost încălcate nişte norme deontologico-profesionale, bineînţeles că respectivul angajat al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Argeş va fi tras la răspundere, în conformitate cu prevederile legale”, a declarat subprefectul judeţului Argeş, Adrian Bughiu.

Şi IPJ Argeş a dispus o cercetare internă referitoare la modul în care a fost preluat apelul la 112.

