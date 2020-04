Vedetă la Next Star stabilită la Dublin, despre viaţa românilor din Irlanda: „Se fac în permanenţă controale“

„Frumoasa şi bestia“ sau „Julieta din Barticeşti“, Carina Mihăilă, finalistă la Next Star cu ani în urmă, acolo unde l-a „înnebunit“ pe celebrul Valentin Teodosiu cu accentul neaoş moldovenesc când o interpreta pe „Julieta“ pronunţând „Romiieeeooo“, îşi definitivează, la Dublin, cariera începută când era mai mică.





Este elevă dar şi studentă, merge pe 18 ani şi studiază la Holy Fait Secondary School Clontarf, iar în paralel urmează cursurile Royal Irish Academy of Music and Drama, pregătindu-se să devină profesoară de actorie.

La fel ca foarte mulţi români, viaţa i-a fost dată peste cap de epidemia de coronavirus, care o împiedică, pentru moment, să susţină examenul de absolvire.

Carina a povestit că, de la izbucnirea crizei sanitare, rutina cotidiană a suferit mari modificări şi în Irlanda, acolo unde s-a stabilit cu familia de patru ani, comunitatea românească o resimte, dar regulile sunt respectate cu stricteţe.

Tânăra originară din Barticeşti, judeţul Neamţ, susţine că s-a adaptat condiţiilor din Irlanda şi că este o persoană activă, continuând şi acolo să participe la diverse spectacole şi concursuri:

„Sunt o persoană destul de activă, motiv pentru care am fost desemnată să fiu membră a Consiliului de Studenţi din Regiunea Dablin. Am participat în toţi aceşti ani la diferite concursuri, la multe dintre acestea fiind remarcată şi premiată. Am cântat şi la multe concerte, la care am fost solistă principală“.

Moldoveanca spune că, în Irlanda, comunitatea românească e numeroasă, peste 120.000, acum ţinând legătura mai ales pe reţelele de socializare, cele mai cunoscute grupuri fiind Comunitatea românilor din Irlanda, Grupul femeilor din Irlanda şi Ştirile Irlandei, ultimul fiind un fel de canal de ştiri.

Prin ele se socializează, persoane cu mare prestigiu în comunitate, economişti, avocaţi, ingineri, profesori, consiliindu-i pe conaţionali în diverse probleme. Acum, date fiind condiţiile generate





de epidemiede, una din membrele din Grupul femeilor din Irlanda susţine cursuri de engleză on-line pentru cei care doresc să aprofundeze limba.

Examen de licenţă în actorie, amânat de epidemie

Carina a mai afirmat că, în vremurile normale, se organizau diverse evenimente, cu tradiţii şi obiceiuri româneşti la care era invitată, aşa că s-a integrat uşor printre conaţionali. Oful ei este că s-au închis şcolile de câteva săptămâni şi vor mâne aşa până cel puţin la mijlocul lunii mai.





„A trebuit să amân câteva evenimente, printre care un spectacol la care eram invitată, acela organizat de Grupul basarabenilor din Irlanda, cu ocazia zilelor de 1 şi 8 martie. Însă, cel mai important pe

care am fost nevoită să-l amân a fost examenul de licenţă pentru profesorii de teatru pentru copii, pe care-l voi susţine atunci cînd se vor ridica restricţiile“, a spus Carina.





Cursurile continuă însă on-line, pe platforme informatice, dar legătura cu profesorii se face şi în

particular, pe mail, lucru ce face ca elevii să nu rămână în urmă cu materia. Cât priveşte locurile de muncă multe s-au pierdut în această perioadă, rămânând doar cele din sectoare de strictă necesitate din spitale, farmacii, centre de îngrijire bătrâni şi supermarketurile.





„Există şi persoane care lucrează de acasă. Cei care munceau în construcţii şi-au pierdut serviciile, pentru că şantierele s-au închis. Statul irlandez oferă însă o schemă de şomaj tehnic, pentru şase săptămâni, indiferent de specialitatea în care au lucrat, cu posibilitate de prelungire. Păstrăm distanţa socială şi ne deplasăm doar pentru cumpărături de strictă necesitate“, mai aflăm de la Carina Mihăilă.





Şi în Irlanda magazinele au programe special de trei ore pentru persoanele în vârstă, limita de deplasare e de maxim 2 kilometri depărtare de domiciliu, mersul spre locul de muncă se face doar cu procură specială, iar transportul în comun este doar pentru a ajunge la serviciu.





„În acest sens, se fac tot timpul controale pentru a se vedea dacă se respectă restricţiile sanitare impuse. Locurile de joacă pentru copii sunt sigilate. Se discută doar pe reţelele de socializare, dar ne

purtăm grijă, permanet, unii altora“, a mărturist Carina Mihăilă.