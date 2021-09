Un monstru sexual şi sinistrele sale fapte. Alte violuri comise după o crimă oribilă, tot de natură sexuală

Mihai Dulcescu, de 38 de ani, din Podoleni, judeţul Neamţ, a fost arestat preventiv după comiterea a două violuri, victimă fiind o consăteancă în etate de 86 de ani, din satul Negriteşti. Faptele sunt oribile prin natura lor şi prin prisma vârstei persoanei vătămate, dar ele capătă o altă conotaţie, având în vedere trecutul întunecat al autorului.

Mai are la activ un viol urmat de crimă, dar şi furturi, astfel că el a stat destui ani prin penitenciare. În cazul noului dosar penal, octogenara l-a reclamat abia după a doua faptă, pe 30 august 2021, fiindu-i frică de vecinul extrem de violent. Era conştientă că dacă nu sesizează cele petrecute, infractorul îi va face rău în continuare.

Bătrâna le-a relatat anchetatorilor că Mihai Dulcescu a intrat în casa ei, prima dată în noaptea de 23/24 august şi a violat-o. Scenariul s-a repetat în noaptea de 29/30 august, iar în zori, victima l-a dat pe făptaş pe mâna judiciariştilor. Individul a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.

„(...) Admite propunerea având ca obiect luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Dulcescu Mihai. Dispune arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 zile (...), pentru comiterea infracţiunilor de viol în formă continuată, două acte materiale şi violare de domiciliu în

formă continuată, două acte materiale“, conform Judecătoriei Piatra Neamţ.

Decizia acestei instanţe nu este definitivă şi poate fi atacată la Tribunalul Neamţ, dar până astăzi, 1 septembrie 2021, acuzatul nu a uzat de calea de atac pe care i-o conferă legea. Dulcescu este recidivist, în cazierul său figurând infracţiuni de furt, viol şi crimă. A ucis cu cruzimi o consăteancă şi timp de 3 ani fapta a figurat cu autor necunoscut, el fiind arestat şi condamnat la scurt

timp după omor, dar în altă speţă.

Cum a fost descoperit autorul crimei

Oribila crimă a avut loc în 2005, ucigaşul fiind prins în 2008, iar un an mai târziu a fost condamnat la doar 10 ani de închisoare. Instanţa a decis ca să execute 13, pentru că i-a fost revocată o pedeapsă de trei ani de la o sentinţă anterioară. A fost încarcerat aşadar în anul 2008 şi a ieşit din penitenciar în mai 2017, cu un rest de pedeapsă neexecutat de 721 de zile. Dacă va fi găsit vinovat de noile acuze, viol şi violare de domiciliu, cele 721 de zile vor fi adăugate la noua sancţiune penală.

Omorul comis de Dulcescu, care atunci avea 25 de ani, a avut loc în noaptea de 1/2 iunie 2005. Apoi, după căutări, interogatorii, declaraţii şi teste ADN, autorul a fost descoperit. A fost dat de gol chiar de tatăl său. Acesta se temea de fiu şi nu avea curaj să sesizeze autorităţile, dar povestit cuiva că-şi suspectează fiul de violenţele în urma cărora şi-a pierdut viaţa Lucreţia Bâzgan, de 80 de ani.

Consăteanul cu pricina a dus „vorba“ mai departe, iar pe 30 iunie 2008, o femeie a sesizat anchetatorii. Au fost reaudiaţi toţi cei implicaţi, familia învinuitului, tovarăşii de la stâna unde a lucrat, iar criminalul însuşi le-a dat anchetatorilor suficiente detalii care să-i convingă că pe el îl căutaseră atâţia ani.

Pe 3 iunie 2008, Lucreţia Bâzgan a fost descoperită în propria locuinţă, decedată. Corpul era pe jos, acoperit cu o pătură îmbibată de sânge. Faţa victimei fusese zdrobită, iar toţi dinţii fuseseră expulzaţi. La necropsie s-a stabilit că toate coastele îi fuseseră rupte, bătrâna fusese violată, dar nu se consumase un raport sexual complet. Cauza morţii a fost înecul cu sângele provenit din leziunile faciale, respectiv piramida nazală, dar probabil că victima nici dacă ar fi fost descoperită la timp nu ar fi putut fi salvată.

„S-au făcut eforturi uriaşe pentru depistarea autorului, dar fapta continua să rămână cu autor necunoscut. Am audiat zeci de persoane, vecini, rude, am avut un cerc de suspecţi, dar nici una din piste nu ne-a dus la autor. În două rânduri, de la mai multe persoane s-au prelevat probe ADN, dar nu au corespuns profilului. Mergem pe această pistă şi am convingerea că Dulcescu este autorul“, declara, la vremea respectivă pentru Monitorul de Neamţ, procurorul criminalist Alexandru Togan.

