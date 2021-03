Un cioban, dispariţie învăluită în mister. A plecat de la stână de nouă zile, dar n-a mai ajuns acasă

Daniel Scafariu, un tînăr de 24 de ani, din Vaslui, care a lucrat la o stână din apropierea municipiului Piatra Neamţ, este căutat cu disperare de familie, deoarece a plecat spre casă în urmă cu nouă zile, dar nu a mai ajuns. Cazul de dispariţie a fost sesizat şi organelor competente să facă cercetări.

Speţa a fost preluată de cadrele Serviciului de Investigaţii Criminale de la IJP Neamţ şi de la Poliţia municipiului Piatra Neamţ. Verificări au avut loc în oraşul nemţean menţionat, dar şi în localităţile limitrofe, în vederea depistării acestuia,

însă fără folos, astfel că oamenii legii fac apel la populaţie pentru găsirea vasluianului.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra Neamţ au fost sesizaţi la data de 15 martie a.c., de către o tânără de 22 de ani, din judeţul Vaslui, despre faptul că, la data de 14 martie

2021, fratele său, Scafariu Daniel, de 24 de ani, a plecat în mod voluntar din municipiul Piatra Neamţ spre judeţul Vaslui, însă nu a mai luat legătura telefonică cu aceasta şi nu cunoaşte locaţia unde s-ar putea afla“, conform unui comunicat al Poliţiei Neamţ.

Persoana care a reclamat dispariţia tânărului la data menţionată în comunicatul Poliţiei Neamţ, este o soră, Mădălina Aipătioaiei. Aceasta a susţinut că fratele ei i-a cerut să vină să-l ia acasă cu o maşină, pentru că nu mai dorea să lucreze la stâna la care prestase până atunci.

„Nu mai ştiu nimic de el, parcă a intrat în pământ“

„Nu am găsit maşină să merg după el atunci, iar Daniel a plecat singur spre casă. Când am reclamat dispariţia lui, mi s-a spus că, exact în acea zi, chiar Daniel a sunat la numărul unic de urgenţă 112, că era în Roznov, la o staţie de carburanţi şi nu ştia cum să ajungă la gară. Am fost pusă în legătură cu un poliţist, care mi-a spus că el l-a luat din staţia de carburant şi l-a dus la gară, ca să vină spre casă, dar de atunci nu mai ştiu nimic de el, parcă a intrat în pământ“, a declarat Mădălina Aipătioaei.

Vasluianca mai spune că după ce fratele a plecat de la fermă a contactat-o când a ajuns în Roznov, un oraş situat pe drumul naţional dintre Piatra Neamţ şi Bacău. Dar nu de pe telefonul său, pentru că nu mai avea credit, ci de pe al unui localnic.

„Eu am apelat numărul de pe care am vorbit cu Daniel, iar cei care l-au ajutat să mă sune au spus că fratele meu era confuz, iar pe haine era plin de noroi şi de sânge. Poate i s-a întâmplat ceva, de asta fac toate demersurile. Nu putem aştepta ca dispărutul să vină singur acasă şi facem tot ce putem atât eu, cât şi un alt frate. Imediat cum nu am mai dat de el la telefon, dar nici nu a ajuns acasă, am anunţat dispariţia lui şi facem toate demersurile să îl găsim. Trebuie să fie undeva, nu se poate“, mai susţine sora tânărului dispărut.

Cel căutat are o înălţime de circa 1,70 metri, greutate de aproximativ 70 de kilograme, păr blond, tuns scurt, ochi albaştri, fără semne particulare. La momentul dispariţiei, era îmbrăcat cu un hanorac de culoare închisă, pantaloni gri, fiind încălţat cu cizme din cauciuc de culoare verde, iar pe cap purta un fes din ţesătură multicoloră. Orice persoană care poate oferi informaţii, este rugată să apeleze 112, ori să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.

