Teroare şi şantaj, condamnări în cazul clanului interlop Capră. „Vă violez copiii, iar pe femei le scot la stradă“

Magistraţii de la Tribunalul Neamţ au pronunţat astăzi, 5 octombrie 2021, sentinţele în dosarul unui clan interlop, condamnaţii având sancţiuni cuprinse între 10 ani de închisoare cu executare şi 1 an şi 6 luni cu suspendare, toate însumate totalizînd 53 de ani şi cinci luni.

E vorba de un număr de 15 membri ai grupării Capră, care au terorizat locuitorii din trei cartiere ale oraşului Piatra Neamţ. Cel considerat liderul grupării, Dan Capră, are de executat 9 ani de închisoare cu executare, iar unul dintre „locotenenţi“, Mihai Capră, 10 ani.

În acelaşi dosar, Vasile Capră, fratele şefului, a fost condamnat la 6 ani de detenţie, Mihai Iulian Capră 3 ani şi 4 luni, Eduard Stejar - 3 ani, iar Mihai Lucian Lazăr 3 ani şi 8 luni. Pentru Garofiţa Capră pedeapsa dispusă este de 3 ani de închisoare cu suspendarea sub supraveghere.

Florica Lazăr a primit 2,8 ani de închisoare cu suspendare, Ana Maria Toma - 3 ani, fără executare, în timp ce Iulian Bozu şi Elena Borcoi au pedepse de câte 2,8 ani de detenţie, sub supraveghere. În acelaşi dosar, cele mai mici sancţiuni, de c'te un 1 an şi 6 luni, cu suspendare sub supraveghere au fost pentru Constantin Capră, Narcis Andrei Lazăr şi Gheorghiţă Ursu, aceştia fiind găsiţi vinovaţi de răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei.

Pentru o altă femeie inculpată în acelaşi dosar, Farmacista Lazăr, procesul a încetat deoarece în timpul judecăţii femeia s-a stins din viaţă, se pare răpusă de COVID-19. De la majoritatea inculpaţilor s-

au dispus confiscări de bani în folosul statului, în total 35.300 de lei şi 12.600 de euro. Niciuna din cele 21 de victime din acest caz nu a solicitat daune de la inculpaţi, deşi parte dintre acestea au fost părţi civile.

Structură bazată pe relaţii de familie

Decizia de ieri a Tribunalului Neamţ nu este definitivă şi poate fi contestată la Apel Bacău. Constituire a unui grup infracţional organizat şi aderare, camătă, tâlhărie calificată, influenţarea declaraţiilor, lipsire de libertate în mod ilegal, şantaj şi răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei au fost acuzaţiile aduse membrilor clanului interlop, ce au format o structură bazată pe relaţii familiale - fraţi, nepoţi, cumnaţi, la care au aderat şi alţi suspecţi.

Primele percheziţii şi reţineri în acest caz au avut loc pe data de 19 mai 2020, opt persoane fiind atunci arestate. Gruparea a terorizat cartiere de locuinţe sociale între anii 2017 şi 2020, iar cei care nu plăteau taxe de protecţie erau bătuţi şi siliţi să părăsească locuinţele. Cămătarii ofereau bani cu împrumut, cu dobândă de 100% pe lună, iar pentru a avea garanţia că sumele le sunt restituite, îi obligau pe „debitori“ să le dea actele de identitate.

În baza cărora încasau alocaţiile copiilor, ajutoare sociale sau alte drepturi de care beneficiau victimele. În cazul în care unul dintre debitori nu achita „rata“ la data stabilită, creditorii apelau la liderul grupului infracţional, care decidea dacă este necesar să fie aplicate corecţii fizice sau doar ameninţări, precum şi cine va fi persoana care să execute violenţele.

„Membrii acestei grupări au controlat cartierele Văleni I, Văleni II şi Speranţa, din Piatra Neamţ, zone ce sunt locuite de către asistaţi sociali în imobile aparţinând de SC Locativ Serv. Persoanele care locuiesc în aceste imobile sociale, în baza unor contracte de închiriere, au fost obligate să le achite membrilor grupului infracţional sume cuprinse între 500 - 1.000 euro lunar, pentru a le permite folosirea caselor. În cazul în care aceste sume de bani nu erau remise, membrii grupului exercitau acte de violenţă fizică şi psihică, determinându-i pe chiriaşi să părăsească respectivul cartier“, comunică DIICOT.

„Afaceri“ continuate şi în penitenciar

După primele arestări din acest caz, anchetatorii au descins iar la o parte din membrii grupării, în iunie 2020. Vizate erau câteva persoane care au pus la cale intimidarea şi agresarea martorilor din dosarul „fraţilor“ aflaţi în detenţie, pentru ca să-şi retragă plângerile penale. „La comiterea infracţiunilor menţionate sunt folosiţi minori cu vârste mai mici de 14 ani, cunoscând faptul că aceştia nu răspund penal“, arătau procurori DIICOT.

Vasile Capră, de 39 de ani, fratele liderului, era deja după gratii din ianuarie 2020, la Penitenciarul Bacău, în urma altui dosar penal de şantaj. Ancheta a stabilit că el continua să comită infracţiuni şi din închisoare. Cerea şi aici taxe de protecţie şi îi dirija pe membrii grupării pentru recuperarea unor „taxe“ de la comercianţii dintr-o piaţă din Piatra Neamţ. În detenţie, a cerut de la un deţinut 400 de euro ca să-l protejeze, ameninţându-l că va fi violat de el şi alţi arestaţi dacă nu plăteşte.

Cercetările au stabilit că Vasile Capră le-a solicitat rudelor să aibă „grijă“ de o persoană care îl reclamase, pentru a-şi retrage plângerea, iar fratelui său, aflat atunci în libertate, să exercite presiuni, atât prin intermediari cât şi direct, pentru retractarea acuzaţiilor, spunându-i să apeleze la „toate

mijloacele“. Solicita bani şi unor persoane ce locuiau în cartierul Văleni 1, suma fiind de 5.000 de euro, dar se mulţumea şi cu mai puţin. Pentru a fi „convingător“ ameninţa victimele că le violează copiii, iar pe femei că le obligă să se prostitueze. Din cauza presiunilor, mulţi din cei vizaţi şi-au părăsit casele.

„Pe 26 decembrie 2019, au venit mătuşa, unchiul şi fratele din Spania să facă sărbătorile acasă. Unchiul a plecat la magazin şi acolo s-a întâlnit cu Vasile Capră, care i-a cerut 5.000 de euro. După asta, Capră a venit la uşă şi a vorbit cu ai mei. Am auzit că a cerut tot 5.000 de euro. Moşul nostru ne-a spus că i-a cerut bani, că dacă nu îi dă ne violează copiii. Avem şapte copii...Ne-a ameninţat că ne dă foc şi o să ardem precum câinii. Iar pe femeile noastre a zis că le duce la stradă“, spunea una din victimele şantajului.