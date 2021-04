Site-uri porno accesate de angajaţii unui spital, în timpul serviciului. Calculatoarele de la UPU s-au virusat

Situaţii scandaloase se petrec în sistemul sanitar din judeţul Neamţ. După ce, în doar într-un an, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piatra Neamţ au fost schimbaţi zece directori, toţi pe criterii politice, după ce la aceeaşi unitate sanitară toţi atâţia pacienţi, care erau internaţi la Secţia ATI, au decedat în incendiul de pe 14 noiembrie 2020, altă „poveste“ se adaugă anomaliilor.

Recent, la Centrului de Primiri Urgenţe de la Spitalul Orăşenesc din Târgu Neamţ calculatoarele secţiei s-au virusat, dând peste cap activitatea, după ce angajaţii au

accesat filme cu Bruce Lee şi site-uri porno.

Cazul a ieşit la iveală zilele trecute, după ce un consilier independent din Târgu Neamţ, Maria Vrânceanu, care este şi membru în Consiliul de Administraţie al unităţii sanitare, a ajuns la Centrul de Primiri Urgenţe, din cauza unei probleme medicale a soţului.

„Pe 2 aprilie, am mers cu soţul la CPU, pentru că a avut o problemă de sănătate, un fel de intoxicaţie. Asta se întâmpla în jurul orei 11.00. Am ajuns la triaj şi era destulă forfotă acolo, asistentele fiind prinse cu munca, dar am observat că ele îşi alocă mult timp pentru completat hârtii, ceea ce nu e normal. Se pierdea mult timp care ar trebui folosit în interesul pacientului. La un moment dat s-a blocat tot triajul. Şi nu ştiam ce se întâmplă. Aşa că m-am interesat care e cauza blocajului activităţii. După ce l-am sunat pe domnul inginer Cebere, care se ocupă de sistemul IT din spital, am aflat că s-a blocat calculatorul“, a declarat, pentru Mesagerul.ro. Maria Vrânceanu.

Consiliera a mai spus că fără calculator la CPU se dăpeste cap rutina serviciului, pentru că sunt proceduri de introducere a fiecărui pacient de către registrator în baza de date. A întrebat de unde provine problema şi a aflat că în noaptea precedentă, 1/2 aprile 2021, inginerul IT a constatat că se blocase calculatorul de la triaj, din cauza unor viruşi.

A fost demarată o anchetă internă

Asta pentru că au fost accesate filme cu Brece Lee şi site-uri cu carecter pornografic. „Ceea ce este anormal şi mi se pare de neacceptat. Nu vă mai spun că afară erau şi două ambulanţe cu pacienţi în ele, cu suspecţi Covid“, a mai relatat consiliera locală independentă, Maria Vrânceanu. Contactat telefonic de Adevărul.ro, Alexandru Pătraşcu, directorul Spitalului Orăşenesc Târgu Neamţ, nu a răspus solicitărilor pentru un punct de vedere, dar a menţionat următoarele, pentru publicaţia online menţionată mai sus:

„La ultima şedinţă a Consiliului de Administraţie, doamna Maria Vrînceanu a semnalat un incident care a avut loc în noaptea de 1 spre 2 aprilie la CPU. Ni s-a adus la cunoştinţă despre nişte disfuncţionalităţi la nivelul registraturii de la CPU, pe partea de calculatoare. Responsabilul de la

serviciul care se ocupă de partea de IT a constatat că acel calculator de la triajul CPU s-a blocat din cauză că au fost accesate anumite site-uri ce a dus la virusarea calculatorului“.

A mai menţionat că angajaţilor de la Centrul de Primiri Urgenţe li s-a dat posibilitatea de către conducerea spitalului să-şi îmbogăţească pregătirea profesională online, dar probabil s-au „relaxat“ şi au accesat site-uri care nu ţin de partea medicală şi de fişa postului.

În acest caz a fost declanşată o anchetă internă, pentru a se vedea cine a accesat în timpul

programului respectivele fileme şi site-uri pentru adulţi. Este foarte probabil ca verificările să capete şi aspect penal sau civil, cei în culpă putând fi acuzaţi că au dat peste cap activitatea Centrului de Primiri

Urgenţe de la Spitalul Orăşenesc Târgu Neamţ.

