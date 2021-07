Sătenii de la poalele Ceahlăului sunt terorizaţi de urşii care dau iama prin gospodăriile lor

O parte din locuitorii comunei Grinţieş, judeţul Neamţ, au avut o noapte agitătă, după ce urşii au coborât din păduri, în căutare de hrană. În seara de 16 iulie, localnicii au fost avertizaţi prin mesaje RO-ALERT, în era scris: „Atenţie! Urs periculos!“, fiind atenţionaţi să nu se expună la pericole, să-şi ia măsuri de protecţie, să evite deplasările şi să nu se apropie de animale.

O ursoaică cu doi pui a fost văzută în satul Bradu, iar un alt urs în Grinţieşul Mare - Măgura. În a doua localitate menţionată, ursul a atacat nişte oi, care erau în faţa unei gospodării situate în apropierea unei suprafeţe împădurite. După cum au transmis jandarmii, ursul a provocat daune, omorând două oi şi un ied.

„În jurul orei 21.45, prin apel la 112, a fost semnalată prezenţa unui urs într-o gospodărie din satul Grinţieş, comuna Grinţieş. La locul sesizării s-a deplasat un echipaj de jandarmerie, care a constatat că ursul nu mai era prezent în apropierea gospodăriei. Cetăţenii comunei Grinţieş au fost avertizaţi prin mesaj RO-ALERT. Din cele relatate de apelant, ursul a provocat pagube materiale, atacând animalele din gospodărie (două oi şi un ied)“, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei Neamţ.

Forţele de intervenţie au rămas în zonă, pentru a se asigura că pericolul nu mai este iminent. În comuna menţionată, în ultimele trei săptămâni oamenii au descoperit în apropierea locuinţelor urme de urs, i-au şi văzut, iar Grinţieşul Mic a fost un atac nocturn, fiind mâncate câteva găiini. De la începutul anului şi până în prezent, jandarmii nemţeni au fost alertaţi şi au intervenit la şapte sesizări făcute prin 112, care semnalau prezenţa urşilor în apropierea gospodăriilor.

Bătrân şfâşiat de urs

Momente neplăcute pricinuite de animalele sălbatice au avut şi sătenii din Neagra, comuna Taşca, în noaptea de 5/6 iulie, în jurul orei 23.45, un urs dând iama în gospodăria unui localnic. Au fost consemnate doar pagube materiale pentru nemţeanul în cauză, Prezenţa „intrusului“ a fost sesizată la numărul unic de urgenţă 112, apelantul relatând că ursul a atacat doi porci.

La sosirea forţelor de intervenţie, ursul nu mai era prezent în apropierea gospodăriei, dar în timp ce zona era supravegheată, animalul şi-a făcut iar apariţia. S-a reuşit îndepărtarea acestuia în pădure cu ajutorul unor dispozitive de emitere a zgomotelor şi cu sprijinul unui localnic, care a tras câteva focuri de armă. O situaţie mult mai gravă s-a înregistrat pe 3 iulie, când un bătrân de 65 de ani din Pintec, comuna Tulgheş, Harghita, localitate din imediata apropiere a rinţieşului din Neamţ, a fost mutilat de urs.

Bărbatul a fost salvat de fiul său, care a luat puşca şi a tras de două ori pentru a speria animalul. Victima a fost transportată cu un elicopter la un spital din Târgu Mureş, suferind răni grave după ce a fost muşcat de cap, torace, mâini şi picioare.

„S-a întâmplat la 150 de metri de casă şi la 50 de metri de la gardul curţii. L-am auzit urlând cu disperare. Era muşcat tot de faţă, mai ales partea stângă a capului, de picior şi de mână. Am 37 de ani, m-am născut şi am crescut aici, cunosc pădurile acestea la metru pătrat, dar încă niciodată nu am văzut urs aşa aproape de casă, nici în pădurile din jur. Am auzit să fie probleme de partea cealaltă a Ceahlăului, în Neamţ, oamenii de acolo povestind că urşii le-au luat porcii din coteţ, păsările din curţi, dar aici nu am avut probleme cu ei până acum“, a povestit Cristian Avarvarei, fiul victimei, pentru publicaţia „Informaţia Harghitei”.

Vă recomandăm să mai citiţi: