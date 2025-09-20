Ucraina dezvoltă noi scuturi împotriva dronelor Shahed. Planul Kievului pentru a combate eficient roiurile de drone

Kievul dispune interceptoarele necesare pentru a contracara cele mai rapide drone Shahed, relatează Business Insider, citând surse ucrainene. Ucraina are obiectivul de a ajunge la 1.000 de interceptoare pe zi, potrivit premierului ucrainean Denîs Șmîhal.

Un oficial ucrainean de rang înalt a dezvăluit că forțele Kievului dispun deja de dronele interceptoare capabile să distrugă cele mai noi modele de drone Shahed, o amenințare emergentă care îngrijorează Kievul prin prisma vitezei pe care o pot atinge aceste drone.

„Avem drone interceptoare capabile să lupte împotriva Shahedurilor dotate cu motoare cu reacție. Inamicul se dezvoltă, dar nici noi nu stăm pe loc”, a declarat Pavlo Palisa, șeful adjunct al biroului prezidențial al Ucrainei, într-un interviu video acordat luni publicației locale Noviny Live.

Oficialul a declarat Ucraina continuă să dezvolte tot mai multe drone (FPV) ce pot contribui la crearea unui sistem de apărare aeriană „optim” care să acopere diferite altitudini și distanțe.

„Rusia își modifică la rândul ei dronele; acestea zboară deja cu motoare cu reacție, dar și noi avem soluții și protecție împotriva acestora în proiectele noastre pentru drone FPV”, a declarat el pentru Noviny Live.

Palisa nu a oferit public detalii despre aceste drone interceptoare, însă declarația sa indică faptul că Kievul continuă să dezvolte o tehnologia necesară pentru a contracara următoarea generație de drone de atac cu rază lungă de acțiune ale Moscovei.

Cele mai noi drone rusești sunt Geran-3, o versiune produsă pe plan intern a dronei kamikaze iraniene Shahed-238.

Geran-3 folosește un motor turbojet, ceea ce îi îngăduie să zboare mult mai repede decât modelul Geran-2, analogul rusesc al Shahed-136 și în prezent elementul central al bombardamentelor la scară largă ale Rusiei împotriva Ucrainei.

În timp ce Geran-2 zboară cu aproximativ 185 km/h și are o rază de acțiune de aproximativ 1000 km, Geran-3 ar avea o viteză de 370 km/h și o rază de acțiune cel puțin egală.

Pe de altă parte, combaterea fiabilă a acesteia s-ar putea dovedi o provocare majoră pentru Ucraina, care se confruntă deja cu dificultăți în a se apăra de atacurile cu drone Geran-2, Rusia lansând sute de astfel de drone, împreună cu momeli, pentru a copleși apărarea aeriană.

În acest context, Kievul lucrează la turație viteză maximă pentru a crește producția de drone interceptoare FPV - ieftine, dar suficient de rapide pentru a putea doborî dronele Geran-2 cu ajutorul unei mici încărcături.

Dacă ar fi desfășurate în masă, aceste drone FPV ar putea astupa lacunele din apărarea aeriană ucraineană, eliberând sisteme mai avansate pentru a viza amenințări mai importante precum rachetele balistice.

Interceptoarele au căpătat o importanță tot mai mare după ce Rusia a început să lanseze dronele Shahed la altitudini mari, pentru a ocoli echipele înarmate cu mitraliere însărcinate cu doborârea lor.

Noua dronă Shahed ar putea fi dezvoltată la scară mare

Însă Geran-3 reprezintă o provocare cu adevărat dificilă pentru producătorii ucraineni de interceptoare, care trebuie să creeze drone FPV de două ori mai rapide, dar care să fie totuși și îndeajuns de ieftine pentru a face apărarea aeriană rentabilă.

Nu există informații despre faptul că în prezent ar desfășura drona Geran-3 la scară largă, însă asta s-ar putea schimba în curând.

Noua dronă de atac fost observată sporadic începând din ianuarie, dar apare cu o frecvență tot mai mare în rapoartele de apărare aeriană din Ucraina. Nu este clar dacă acestea sunt prototipuri sau o versiune finală a variantei Geran-3.

Marți, serviciile de informații militare ucrainene au făcut publice noi detalii despre Geran-3, și anume că aceasta este echipată cu un nou sistem de navigație prin satelit care o face imună la războiul electronic țintind frecvențele radio, cel mai întâlnit tip de bruiaj.

Cel puțin 50 dintre piesele rachetei Geran-3 provin de peste hotare, a arătat recent un raport al serviciilor de informații.

Prezența rachetelor Geran-3 indică faptul că Rusia se angajează în continuare în dezvoltarea dronelor de atac cu rază lungă de acțiune, împingând tot mai mult războiul în spațiul aerian.

Ucraina are nevoie de o capacitate de 1.000 de drone interceptoare pe zi

„Ne-am propus obiectivul de 1.000 de drone. Nu este doar atât, este o necesitate pentru a putea doborî eficient toate dronele rusești”, a spus premierul ucrainean Denîs Șmîhal în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit acestuia, Rusia a arătat că are capacitatea de a lansa până la 800 de drone pe noapte, iar această situație obligă Ucraina să dezvolte o apărare aeriană flexibilă și scalabilă, bazată pe tehnologii moderne: „În consecință, trebuie să avem la dispoziție cel puțin 1.000 de drone interceptoare, iar acest nivel va fi atins. Nu pot spune care este astăzi, dar acest prag va fi atins în viitorul apropiat”.

Oficialul ucrainean a subliniat însă că problema esye mai cmplexă decât producția de drone în sine.

„Putem ajunge la acest nivel foarte repede. Imediat. Însă întrebarea se leagă de numărul complexelor de control la sol, al radarelor, al elementelor care folosesc inteligență artificială pentru ghidaj”, a explicat el.

Astfel, sistemul de interceptare este „vârf al aisbergului” dintr-un întreg complex de apărare presupunând și alte componente, precum războiul electronic, sisteme radar de detecție timpurie și inteligență artificială, pentru integrarea datelor: „Este un complex vast, iar implementarea lui cere timp. Dar ne îndreptăm cu încredere spre obiectivul stabilit”.