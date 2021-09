Profil de violator gerontofil şi ucigaş. Noi fapte şi o crimă oribilă. „Îi ţâşnea sânge de peste tot“

Un individ în vârstă de 38 de ani, din comuna Podoleni, a ajuns în arestul Poliţiei Neamţ în prima zi a acestei luni. Locul nu-i este deloc străin, la fel şi penitenciarele, având un palmares infracţional destul de consistent. Cu ani în urmă, Mihai Duculescu a fost condamnat pentru furturi, dar şi pentru un viol urmat de o crimă oribilă, victimă fiind o bătrână.

După eliberarea din detenţie, în anul 2017, a stat o perioadă liniştit, dar recent, spre final de august 2021, a mai comis două infracţiuni de natură sexuală. Şi de această dată, tot o octogenară a fost siluită, astfel că despre Dulcescu se poate spune că este un violator gerontofil. Bătrâna a povestit cele întâmplate vecinilor, ei fiind cei care au sesizat autorităţile, ancheta concretizându-se cu o nouă arestare.

Cât despre omorul comis, modul în care a acţionat făptaşul i-a îngrozit şi pe anchetatori. Crima s-a petrecut în noaptea de 1/2 iunie 2005, dar a rămas cu autor necunoscut, iar după ani de căutări, interogatorii, declaraţii şi teste ADN, vinovatul a fost descoperit. Familia l-a suspectat că el este responsabil de moartea consătencei, dar nimeni nu a anunţat autorităţile, cu atât mai mult cu cât era în închisoare, fiind încarcerat la puţin timp după omor, pentru furturi.

După ce Mihai Duculescu s-a întors acasă din penitenciar, în februarie 2008, tatăl nu ia mai suportat

comportamentul violent, dar nici nu a îndrăznit să-l reclame, fiindu-i frică. A ales o cale ocolitoare, povestind ce credea prin sat, după care cineva a anunţat juciciariştii. Se întâmpla pe 30 iunie 2008. Au fost reluate audierile, iar criminalul însuşi le-a dat anchetatorilor suficiente detalii care să-i convingă că pe el îl căutaseră atâţia ani.

„S-au făcut eforturi uriaşe pentru depistarea autorului, dar fapta continua să rămână cu autor necunoscut. Am audiat zeci de persoane, vecini, rude, am avut un cerc de suspecţi, dar nici una din piste nu ne-a dus la adevăratul autor. În două rânduri, de la mai multe persoane s-au prelevat probe ADN, dar nu au corespuns profilului. Mergem pe această pistă şi am convingerea că Dulcescu este autorul“, declara procurorul criminalist Alexandru Togan, la data la care suspectul era audiat pentru prima dată.

Omor prin cruzimi

Pe 3 iunie 2008, Lucreţia B., care avea 80 de ani, era descoperită în propria locuinţă, decedată. Corpul era pe jos, dezbrăcat complet, dar acoperit cu o pătură îmbibată de sânge. Faţa era zdrobită după o lovitură cu un tocător din lemn, toţi dinţii fuseseră expulzaţi, iar o mână îi era prinsă în uşa către o încăpere. La necropsie s-a constatat că toate coastele îi fuseseră rupte şi că bătrâna fusese violată. Cauza morţii a fost înecul cu sângele provenit din leziunile faciale, respectiv piramida nazală.

În ziua uciderii octogenarei, făptaşul băuse peste măsură, un litru de votcă şi bere. Seara s-a întâlnit cu victima, care îl chemase pentru a-i da nişte bani, deoarece fusese tocmit să presteze lucrări agricole. Dulcescu a declarat că bătrâna i-ar fi propus să întreţină relaţii sexuale, s-a enervat şi a bătut-o crunt, lovind-o repetat cu capul de tocul uşii. Apoi a întreţinut cu ea raport sexual.

„La reconstituire ne-a arătat exact locul unde era poarta, zăvorul care la acea vreme era dintr-un cui îndoit, ne-a relatat chiar şi faptul că atunci poarta nu era vopsită. A precizat că la plecare nu ştia dacă victima era moartă sau nu, dar că îi ţâşnea sânge de peste tot. De asemenea, a povestit că a lăsat victima jos, a acoperit-o cu o pătură şi i-a ridicat capul cu nişte lucruri. Exact aşa am găsit noi cadavrul a doua zi“, detalia procurorul Togan.

În 2009, Dulcescu era condamnat pentru omor la doar 10 ani de închisoare, dar a avut de executat 13, pentru că i-a fost revocată o pedeapsă de trei ani de la o sentinţă anterioară, care fusese decisă de magistraţii de la Tribunalul Neamţ, pentru săvârşirea unor furturi în localitatea de domiciliu. A fost eliberat condiţionat din penitenciar în mai 2017, cu un rest de pedeapsă neexecutat de 721 de zile.

Dacă va fi găsit vinovat de noile acuze, cele 721 de zile vor fi adăugate la sancţiunea pe care o vor dispune judecătorii. În cazul dosarului penal, cel pentru viol şi violare de domiciliu, victima a fost o

consăteancă în vârstă de 86 de ani. Bătrâna a relatat anchetatorilor că Mihai Dulcescu a intrat în casa ei, prima dată în noaptea de 23/24 august şi a violat-o. Scenariul s-a repetat în noaptea de 29/30 august.





