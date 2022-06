Ce spune firma care a executat lucrările la podul prăbuşit peste Siret VIDEO

Potrivit şefului Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene, podul era încă în administrarea constructorului, pentru că recepţia nu fusese încă finalizată şi urmau a fi făcute noi teste şi probe.

Patronul firmei care a executat lucrările de reabilitare a declarat pentru Digi24 că nu s-a intervenit asupra structurii de rezistenţă şi că lucrările, terminate cu 6 luni mai devreme, au fost mai degrabă unele de cosmetizare.

„Ori a fost o cedare la hobanele care erau de 50 de ani... Noi nu am dezvelit hobanele, ca să vedem ce se întâmplă cu armăturile din interiorul hobanelor. Am respectat în totalitate proiectul pe care l-am avut la dispoziţie. Nu s-a umblat la structura de rezistenţă, aproximativ 99% deloc. Am făcut numai un fel de modernizare şi reabilitare a podului, inclusiv tencuieli la grinzi, placa de pe pod s-a făcut nouă şi s-au făcut restul modernizări, dar fără a umbla la structura de rezistenţă a podului”, a declarat Romică Rotaru, patronul firmei care a făcut lucrările.

Romică Rotaru, patronul firmei Darcons SRL, este fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.

Fiul constructorului, fostul deputat PSD Alexandru Rotaru, a fost inginer la firma de construcţii responsabilă de lucrările la podul din Neamţ. El susţine că afacerea este una de familie şi că în momentul de faţă se fac verificări.

Costul total al lucrărilor de reabilitare a acestui pod s-au ridicat la 8,3 milioane lei.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, recepţia podului nu fusese făcută, aşa că acesta nu trebuia să fie dat în exploatare.