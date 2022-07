Alte expertize în ancheta de la spitalul din Neamţ unde 10 pacienţi au ars. Ce au mai dispus procurorii

Ancheta Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazul incendiului de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Neamţ, acolo unde, pe 14 noiembrie 2020, zece pacienţi ardeau de vii, mai are până ce va fi soluţionată, procurorii dorind să administreze un probatoriu care să nu poată fi contestat.

În acest moment, se află în desfăşurare nouă noi expertize judiciare, pentru a se lămuri aspecte ce ţin de izbucnirea

flăcărilor, modul cum s-au extins cu o repeziciune fantastică, dacă s-au respectat normele de sănătate şi securitate în muncă, etc. De altfel, unitatea sanitară, ca persoană juridică, a fost pusă sub acuzare, pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă, plus distrugere din culpă.

„Primim corespondenţă cu diverse expertize sau alte documente cu privire la incendiu. Se face încă o expertiză

în dosar şi ne-au oferit oportunitatea de a avea şi noi un expert al nostru. Am angajat un expert privat, un fost colonel ISU (...). Dince am înţeles, va fi o expertiză pentru a stabili cum a apărut incendiul, cum s-a propagat, unghiuri, temperaturi“, a declarat directorul Alexandru Filimon.

Alexandru Iştoc, avocatul unei familii îndoliate a pacientului Nicolae Militaru, de 83 de ani, a afirmat că altă expertiză trebuie să lămurească dacă persoane cu răspundere din cadrul spitalului au organizat şi au respectat normele de sănătate şi securitate în muncă şi dacă declararea unităţii ca „suport Covid 19“ impunea măsuri suplimentare de protecţie a muncii şi dacă acestea au fost sau nu aplicate.

O lumânare pare a fi cauza catastrofei

Apărătorul menţionat spune că o asemenea expertiză suplimentară este necesară, în condiţiile în care multe aspecte privind incendiul sunt încă neclare. După ce experţii vor prezenta concluziile, este posibil ca şi alte persoane să fie puse sub acuzare în cadrul dosarului instrumentat de anchetatorii de la Parchetul Înaltei Curţi de Justiţie a României.

Incendiul a avut loc pe data de 14 noiembrie 2020, la Secţia ATI a Spitalului Judeţean, decedând şapte bărbaţi şi trei femei, care erau imobilizaţi la pat, din cauza stării critice. Cătălin Denciu, medic de gardă, a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corpului, pentru tratament şi recuperare fiind transferat în Belgia, la Spitalul Militar „Regina Maria Astrid“, unde a stat internat mai bine de jumătate de an.

O lumânare pare a fi cauza catastrofei. În octombrie 2021, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţa suspecţii în cazul tragediei care a avut loc la Secţia ATI a Spitalului Judeţean Neamţ. Au fost puşi sub acuzare şase foşti manageri ai unităţii, doi medici şi două asistente.





Procurorii precizau că un doctor este cercetat pentru o faptă comisă după data incendiului, în luna iunie 2021. „În exercitarea atribuţiilor, ar fi întocmit şi subscris o adresă din data de 18.06.2021, care conţine menţiuni false privind îngrijirile acordate pacienţilor în timpul manifestării incendiului. Această adresă au folosit-o prin transmiterea la Serviciul de Medicină Legală Neamţ, unde a fost avută în vedere la efectuarea lucrărilor medico-legale privind decesul a două persoane, în scopul de a îngreuna urmărirea penală“, se arată într-un comunicat.