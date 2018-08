Pensiune cu plajă la poalele munţilor Piatra Craiului. A fost ridicată cu fonduri europene

În urmă cu doi ani, Sebi şi Geta Lascu au ales să parize pe turism. Pe defileul Crişului Repede, în mijlocul naturii înconjurată de munţi, a fost ridicată o pensiune cu fonduri europene. Ideea îi aparţile medicului stomatolog Sebastian Lascu, un bihorean îndrăgostit de munte şi de turism.

“Am porni de la faptul că farmaciile pe care le-am avut nu au mers. Au venit lanţurile mari care te omoară, vor să acapareze toată piaţa, iar proiectele europene au fost o oportunitate foarte bună pentru tineri”, a explicat Sebastian Lascu

Pensiunea se află în comuna Şuncuiuş, la aproximativ 60 de kilometri de Oradea. Valoarea proiectului a fost de 100.000 de euro, din care 20.000 de mii de euro a fost contribuţia personală.

“Sunt pasionat de tot ce înseamnă munte şi natură. În 2016 am accesat fonduri europene şi am construit o pensiune la poalele munţilor Piatra Craiului. Plaja am gândit-o ca pe un loc de relaxare. Iubesc muntele. M-am gândit să atragem în zonă turişti pe care putem să-i învăţăm cu stânca, cu traseele, cu zona montană. Să încercăm să-i scoatem din confortul oraşului şi să le dăm alternativă pentru petrecerea timpului liber”, a explicat Sebi Lascu.

Turiştii care le trec pragul au la dispoziţie acţiuni diverse de aventură: de la rafting pe Crişul Repede, la via ferrata pe stânci, sau chiar speoturism în peşterile din jur. Totodată, se pot relaxa pe plaja de la baza muntelui.

„Avem multe activităţi în aer liber. Avem cea mai mare peşteră din România, Peştera Vântului, Peştera Unguru Mare, trasee montane, sau activităţi pe Crişul Repede”, adaugă Sebi Lascu.

Una din cele mai încântătoare experienţe de pe munte este noul traseu de via ferrata, amenajat în această primăvară. Amatorii, iubitorii de aventură, dar şi căţărătorii profesionişti se pot bucura de la înălţime de frumuseţea zonei. Întins pe lungime de 150 de metri de cablu, traseul de via ferrata se poate parcurge în maximum o oră şi jumătate şi are trei grade de dificultate, în funcţie de condiţia fizică şi curajul fiecărui turist.

“Cereri sunt. Mult peste ceea ce putem noi să oferim. Poţi paria pe turism, dar trebuie fie o zonă cu potenţial. În astfel de zone, turismul se poate dezvolta mult. Pentru noi cea mai grea parte este cea cu restaurantul. Vin mulţi turişti de o zi pentru mâncare şi facem greu faţă cererilor. Este greu cu personalul, dar încetul cu încetul încercăm să remediem problemele. La cum arată ţara noastră, capacitate de dezvoltare pe partea de turism este una extraordinară”, a mai explicat Sebi Lascu.