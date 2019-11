Interlopul stăpân pe piaţa drogurilor din Arad alături de un fost maior SRI. Ce s-a întâmplat după ce a ieşit din puşcărie

Eduard Pălincaş a fost reţinut joi, 14 noiembrie, şi arestat preventiv o zi mai târziu la Tribunalul Bihor pentru o perioadă de 30 de zile. Potrivit soluţiei publicate pe scurt pe portalul instanţei, bărbatul a fost inculpat pentru trafic de droguri de risc respectiv trafic de droguri de mare risc, ambele infracţiuni fiind reţinute în formă continuată.

Concret, lui Pălincaş i se impută că, în perioada aprilie - noiembrie 2019, a livrat circa 10 kilograme de cannabis, circa 500 grame de cocaină şi câteva sute de pastile de extasy unei peresoane, martor denunţător şi colaborator al procurorilor DIICOT Oradea în acest dosar.

Potrivit surselor Adevarul.ro, Pălincaş a fost reţinut în urma unei acţiuni a poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog Oradea, sub supravegherea procurorilor DIICOT Oradea, în momentul în care încasa o parte din contravaloarea drogurilor pe care le-a livrat.

Măsura dispusă de judecătorul de drepturi şi libertăţi al Tribunalului Bihor poate fi contestată de Pălincaş la Curtea de Apel Oradea, şi nu e exclus ca interlopul să uzeze de acest drept întrucât el a solicitat în timpul procesului de vineri să fie cercetat în arest la domiciliu ori sub control judiciar.

Interlopul şi maiorul

Eduard Pălincaş a ajuns cunoscut în urmă cu doi ani, când procurorii DIICOT din Arad l-au prins împărţind piaţa locală a drogurilor cu fostul maior SRI Ciprian Sabin Mareş, la vremea respectivă şeful Departamentului Antidrog din Serviciul Judeţean de Informaţii Arad.

Pălincaş a fost denunţat, atunci, chiar de maiorul SRI, Ciprian Sabin Mareş, însă, în final, interlopul a scăpat cu o pedeapsă de 2 ani de detenţie, în timp ce ofiţerul a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare, decizia Curţii de Apel Timişoara descriind cu lux de amănunte modul în care cei doi şi-au derulat afacerile dar şi cum au ajuns să fie daţi pe mâna procurorilor Antidrog chiar de concurenţa revoltată de preţurile mici practicate de ofiţerul SRI, care le acaparase clientela.

"Din actele dosarului rezultă că inculpaţii se cunoşteau dinaintea comiterii prezentelor fapte. Inculpatul Pălincaş Eduard i-a acordat inculpatului Mareş Sabin Ciprian exclusivitate pe un anumit segment al dealerilor de substanţe stupefiante, care, iritaţi de preţurile de piaţă practicate de Mareş, au ales să se adreseze organelor de urmărire penală, formându-se astfel, prezentul dosar", dezvăluie documentul, arătând că, ulterior, ofiţerul l-a denunţat pe Pălincaş, indicându-l ca sursă a drogurilor pe care le tranzacţiona.

Eliberat ca "reintegrat"

Arestat în 2017, Eduard Pălincaş a rămas după gratii până la pronunţarea verdictului definitiv în cazul său iar ulterior, până pe 27 decembrie anul trecut, când Judecătoria Drobeta Turnu Severin a decis să-l elibereze condiţionat, înainte să-şi ispăşească întreaga pedeapsă, pentru că "are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate".

"Condamnatul dovedeşte că el are aptitudinea de a-si asigura existenţa în mod cinstit, prin muncă si poate deci din acest punct de vedere beneficia de liberare condiţionata. Buna purtare manifestată de condamnat în mod statornic la locul de deţinere, îndeplinirea exactă a diferitelor sarcini – altele decât cele de muncă – ce i-au fost încredinţate, participarea la activitatea cultural educativa desfăşurata in rândurile condamnaţilor, rezultatele arătate in obţinerea calificării, respectarea întocmai a regulamentului locului de deţinere, obţinerea de recompense şi absenţa sancţiunilor disciplinare – toate acestea constituie dovezi temeinice de îndreptare a celui condamnat"; se mai precizează în hotărârea pronunţată, contrazisă, însă, chiar de Pălincaş, care după nici 4 luni de la eliberare, şi-a reluat afacerile.