Epidemiolog, despre fetiţa cu COVID-19 internată ca să-şi protejeze mama: „A plâns de teamă, o are doar pe ea“

S-a întâmplat pe 18 iulie, când cele două au primit rezultatul testelor sucesive, iar fetiţa a fost confirmată cu coronavirus. Testul l-au făcut după ce au aflat că o femeie din Cluj-Napoca cu care s-au întâlnit pe 11 iulie, pe o terasă, a fost internată la spital cu COVID-19, iar în cadrul unei anchete epidemiologice pornite pentru depistarea contacţilor, aceasta le-a indicat şi pe cele două orădence.

Ancheta

Clujeanca şi cele două orădence au stat împreună câteva ore, pe 11 iulie. Întoarsă acasă, femeia din Cluj s-a simţit rău şi s-a dus direct la spital, unde testul pe care l-a făcut a indicat că are coronavirus. Din acest motiv, epidemiologii DSP au făcut o listă cu toate persoanele cu care a intrat în contact. Aşa au ajuns la Ariana şi la mama ei, care au fost testate în două rânduri, la interval de 48 ore. Pentru mama fetiţei, ambele teste au fost negative, pentru Ariana, în schimb, au indicat prezenţa virusului.

Fetiţa ar fi putut rămâne în izolare la domiciliu, dar a decis să se interneze. Pasionată de medicină şi chiar hotărâtă să se facă medic pediatru când va fi mare, Ariana se documentase de pe internet că persoanele asimptomatice pot transmite virusul. Iar mama ei fusese diagnosticată cu cancer la sân în 2018, a fost operată şi a urmat tratamente cu citostatice. Deşi acum rezultatele ei sunt bune, iar boala a intrat în remisie, orice infecţie i-ar putea pune în pericol viaţa.







„Este un şoc“

La decizia fetiţei a contribuit şi discuţia purtată cu medicul epidemiolog al DSP Bihor, care s-a ocupat de cazul lor. „Este foarte greu, pentru oameni e un şoc atunci când află că sunt infectaţi, o traumă. Doamna de la Cluj nu a ştiut că e bolnavă, ea are şi alte probleme de sănătate şi a pus simptomele pe seama acestora. De la Oradea, ea a plecat direct la spital, aşa a aflat”, a povestit, pentru „Adevărul“ dr. Mariana Fericean (foto dreapta). La decizia fetiţei a contribuit şi discuţia purtată cu medicul epidemiolog al DSP Bihor, care s-a ocupat de cazul lor. „Este foarte greu, pentru oameni e un şoc atunci când află că sunt infectaţi, o traumă. Doamna de la Cluj nu a ştiut că e bolnavă, ea are şi alte probleme de sănătate şi a pus simptomele pe seama acestora. De la Oradea, ea a plecat direct la spital, aşa a aflat”, a povestit, pentru „Adevărul“ dr. Mariana Fericean (foto dreapta).

La Oradea, imediat ce a aflat despre boala prietenei ei, mama Arianei şi-a sunat şeful care a sprijinit-o ca să-şi facă testele cât mai repede. „Când am sunat să le spun rezultatele, mama mi-a dat-o pe fetiţă la telefon. Am fost impresionată de maturitatea ei. Prima reacţie a fost să plângă, dar nu pentru ea, ci de teamă că o va îmbolnăvi pe mama ei, şi o are doar pe ea”, spune epidemiologul, care a calmat-o şi i-a explicat toate măsurile pe care trebuie să le ia dacă va rămâne acasă, inclusiv cum şi cât de des trebuie să dezinfecteze zona în care va sta, ca să prevină îmbolnăvirea mamei sale.

„S-au oferit inclusiv vecinii lor să îi pună la dispoziţie mamei fetiţei o cameră, în cazul în care s-ar fi decis ca micuţa să rămână acasă. Fetiţa e, însă, foarte matură. Şi-a dat seama că cel mai bine e să se interneze”, a explicat Fericean.







Şi-a făcut bagajul

. Pentru mama Arianei, însă, decizia nu a fost la fel de uşoară. Fetiţa s-a născut fără tată, care a murit într-un accident rutier când mama ei era însărcinată în luna a treia. Iar în cei 12 ani care au trecut, cele două nu s-au despărţit niciodată, nici măcar în 2011 când fetiţa avea 3 ani şi a fost internată la spital cu suspiciunea de leucemie, infirmată, din fericire, în urma analizelor. „De când s-a născut, vreme de 12 ani, i-am dat toată dragostea, la fel şi ea mie", a povestit mama fetiţei

Cum însă decizia Arianei era luată, epidemiologul Mariana Fericean a trimis o ambulanţă, care a preluat-o şi a transportat-o la Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului municipal Oradea, unde este internată într-un salon cu patru paturi, unde va sta timp de două săptămâni.







O fetiţă cuminte

Fetiţa are televizor, citeşte mult, căci îi place lectura, vorbeşte în fiecare zi cu mama ei, şi, totodată, ţine legătura şi cu un psiholog, care, în urmă cu 2 ani, le-a ajutat să treacă peste şocul suferit la aflarea afecţiunii oncologice de care suferă mama ei. Ariana are, totuşi, dor de casă, însă mama ei încearcă să-i ţină moralul ridicat, iar naşii o vizitează în fiecare seară, îi fac fotografii, la geam, pe care apoi le trimit mamei, ca s-o liniştească. "După 14 zile, o voi lua acasă, indiferent de rezultat. Ne vom descurca", a explicat femeia.

Ea ţine legătura şi cu medicul curant al fetiţei, Adriana Codreanu, care are numai cuvinte de laudă la adresa Arianei. „Este o fetiţă cuminte. La internare, i s-au făcut analizele obligatorii, i s-au prelevat probe de sânge, a fost investigată tomografic. Trebuie doar să treacă această perioadă de 14 zile de izolare”, a explicat, pentru „Adevărul“, doctoriţa Adriana Codreanu, care ţine permanent legătura cu mama copilei, şi o ţine la curent cu evoluţia stării de sănătate a fetiţei. „Starea ei este bună, are o evoluţie bună, nu a ridicat deloc probleme”, a mai spus dr. Codreanu.

Cert este că fetiţa ştie deja care va fi primul lucru pe care îl va face în momentul în care va ieşi din spital. Impresionată de tactul, grija şi atenţia cu care doctoriţa Mariana Fericean de la DSP Bihor s-a ocupat de ancheta epidemiologică în cazul lor, vrea să o cunoască şi să-i ducă împreună cu mama un buchet de flori, în semn de mulţumire.

