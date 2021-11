Cum să-ţi porneşti o afacere cu 1.000 lei. Rareş, un tânăr din Bihor, a devenit micro-fermier pentru restaurante

Microplantele, sau vlăstarii, sunt plante aflate în primul stadiu de dezvoltare, având tulpina şi primele două frunze răsărite, o concentraţie mai mare de nutrienţi, gust şi aroma mult mai intense decât plantele mature.

Ştiaţi că microplanta de mazăre, de pildă, are un conţinut bogat de proteine, calciu, fier şi fibre, plus vitaminele A,C,E,K. Sau că iarba de grâu are de 2 ori mai multă vitamina A decât morcovii şi de 2 ori mai multă vitamina C decât portocalele?

Spre deosebire de germeni, care se cresc la întuneric, cu temperatură înaltă şi umiditate ridicată, vlăstarii se cultivă ca orice legume, spune Rareş Buzaş, un tânăr orădean în vârstă de 23 ani, proaspăt absolvent al Facultăţii de Protecţia Mediului, specializarea Agricultură.

El cultivă acasă, în propriul dormitor, ceapă verde, ridichi, mazăre, dar şi alte legume. Iar la doar câteva zile de la plantare, acestea sunt recoltate şi ajung în farfuriile clienţilor din restaurante.

Microplantele au nevoie de 23-24 de grade, lumină şi apă, dar nu prea multă. FOTO: arhiva personală Rareş Buzaş Microplantele au nevoie de 23-24 de grade, lumină şi apă, dar nu prea multă. FOTO: arhiva personală Rareş Buzaş

“Am început aceasta mică afacere anul acesta şi vreau să o extind cât mai mult”, povesteşte Rareş, căruia i-a venit ideea de pe internet. “Am zis să încerc şi eu pentru ca nu mi se pare foarte greu”, spune el.

Cât a investit? Circa 1.000 de lei, cu care a cumpărat un raft cu cinci poliţe, mini-ghivece de plastic, turbă sterile în care să planteze seminţele, becuri, care să asigure lumină plantelor pe timpul nopţii şi ventilatoare pentru aerisire.

Dacă nu sunt folosite imediat, microplantele se pot păstra timp de 7 zile la frigider la o temperatura de 4 - 7 grade, într-un recipient cu apă FOTO: arhiva personală Rareş Buzaş





Fără îngrăşăminte

Semintele le procură de la o firmă din Polonia, pentru că cele din România nu au o calitate foarte bună.

“Au nevoie de 23-24 de grade, lumină şi apă, dar nu prea multă. Fiecare soi are un număr de zile diferit în care le putem recolta. Mazărea, de exemplu, creşte între 10 şi 14 zile, ridichea între 5 şi 7 zile. Gustul acestor plante este exact ca la planta matură dar au un gust mult mai puternic şi mult mai multe vitamine şi minerale”, spune el.

Rareş (foto dreapta) cultivă deocamdată şase feluri de microplante sub brandul " Rareş (foto dreapta) cultivă deocamdată şase feluri de microplante sub brandul " Microgreens Oradea ": ridichi roşii şi roz, ceapă verde, mazăre, floarea soarelui şi sfeclă, pentru care are deja cerere de la un hotel cu restaurant din Băile Felix.

“În străinătate, de pildă, sunt foarte căutate şi microplantele de broccoli, morcovi, conopidă ori castraveţi”, spune el.

Un ghiveci cu microplante îl vinde cu 5 lei, bani din care trebuie să-şi acopere şi cheltuielile cu recipientele, pământul, energia electrică şi apa.

Microplantele se pot consuma crude în diferite preparate, sandvici sau salate.

“După ce cresc şi nu le folosim atunci ele se pot păstra timp de 7 zile la frigider la o temperatura de 4 - 7 grade C într-un recipient cu apă şi rămân la fel de gustoase”, recomandă tânărul.

