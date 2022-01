Buget record de investiţii în judeţul Bihor şi în municipiul Oradea. Proiecte de peste 650 milioane euro

Potrivit primarului municipiului, Florin Birta, valoarea celor 44 de proiecte aflate în derulare se ridică la 244 milioane euro. Alte 4 proiecte în valoare de 14 milioane de euro sunt în evaluare, 20 de proiecte în valoare de 74 milioane euro au fost finalizate în anul 2021, iar 15 proiecte, în valoare de 345 milioane de euro, sunt în pregătire. În 2022, investiţiile care urmează să fie realizate cu bani europeni au o valoare de 52 milioane euro.

„Practic, cu ajutorul acestor fonduri am reuşit să ne dublăm investiţiile realizate anul trecut. Am avut 80% fonduri nerambursabile şi 20% contribuţia Municipiului Oradea. Metaforic vorbind, cu 2 lei investiţi în Oradea am reuşit să luăm 8 lei gratuit şi să facem o investiţie de 10 lei. Este o performanţă bună pentru oraş şi vreau să le mulţumesc şi să-i felicit pe colegii mei pentru această realizare", explică Birta.

Printre proiectele finanţate din fonduri europene se numără mai multe pasaje rutiere menite să decongestioneze circulaţia în centrul oraşului, zone pietonale, reabilitări de şcoli, blocuri de locuinţe, racordarea unui întreg cartier la încălzirea pe apă geotermală. De asemenea, vor continua lucrările de reabilitare termică a celor două mari unităţi spitaliceşti din Oradea, însă va fi demarată şi extinderea Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă. În 2021, prin intermediul a două proiecte în valoare de 10 milioane de euro, cele două spitale din municipiu au fost dotate cu aparatură şi echipamente. Cel mai important proiect însă are în vedere ridicarea unui nou spital de boli infecţioase, pentru care, în 2022, va fi demarată licitaţia pentru proiectare şi execuţie.



Peste 1,2 miliarde de euro!

Conform sursei citate, anul trecut a debutat al treilea ciclu de finanţare de 7 ani (2021 - 2027) şi s-au pregătit deja proiectele care urmează să fie depuse pentru absorbţia de fonduri nerambursabile. În precedentele două perioade de finanţare, Oradea a accesat şi implementat proiecte de peste 600 de milioane de euro, iar în cursul şi în perioada 2021-2027 are din nou proiecte de peste 600 de milioane de euro.

"Asta înseamnă că la finalul celei de-a treia perioade de implementare a fondurilor europene, ne propunem ca în Oradea să avem realizate proiecte de peste 1,2 miliarde de euro. O performanţă şi bani cu care oraşul nostru să se schimbe, aşa cum s-a schimbat în ultimii ani, din ce în ce mai bine", spune primarul.





Companie de zbor în Bihor

Şi Consiliul Judeţean Bihor pregăteşte investiţii uriaşe pentru acest an, suma alocată pentru dezvoltare în proiectul de buget publicat, joi, pe pagina instituţiei, fiind de peste o jumătate de miliard de lei, la care se vor adăuga 310,811 milioane lei bani europeni.

Între investiţiile finanţate din fonduri europene se numără, printre altele, şosele de centură, noi drumuri judeţene, Drumul Expres Oradea – Arad dar şi proiecte comune cu municipiul Oradea. Un asemenea proiect este compania de transport aerian Air Oradea înfiinţată în comun de CJ Bihor şi Primăria Oradea. Aceasta va deveni operaţională, în acest an, luna viitoare urmând să fie organizată o licitaţie pentru închirierea de aeronave, echipaje şi servicii de mentenanţă pentru a opera zboruri de la Oradea la Bucureşti, dar şi către patru destinaţii europene.

CJ Bihor va continua să finanţeze lucrările la Campusul pentru învăţământul special, construirea Parcului Ştiinţific şi Tehnologic pentru Universitatea Oradea şi dotarea cu echipamente ultramoderne a Spitalului Judeţean din Oradea şi legarea celorlalte din judeţ de acesta prin sistemul de telemedicină.

Bugetul pe 2022 al judeţului ar urma să fie adoptat la următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean, între 7 şi 11 februarie.





Vă recomandăm şi: