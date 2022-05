Aţi văzut-o? Poliţia caută maşina în care a călătorit  tânăra găsită moartă şi aruncată lângă o benzinărie din Bihor FOTO VIDEO

Autoturismul, o Dacia Logan, culoare gri metalizat, are număr de înmatriculare AR-51-LAC. "Persoanele care pot furniza informaţii despre autoturism sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze gratuit 112!", se arată într-o informare transmisă de Poliţia Cluj.

Victima, Molnár Beáta, în vârstă de 30 de ani, cadru universitar la Universitatea Sapienzia din Cluj Napoca, a fost dată dispărută de apropiaţi după ce, sâmbăta trecută, a plecat într-o excursie de o zi cu prietenul ei, şi nu a mai revenit.

Cadavrul tinerei, după cum a dezvăluit adevarul.ro, a fost descoperit, miercuri, împachetat în saci menajeri, la marginea satului Corniţel din comuna Borod, lângă o benzinărie dezafectată.

Principalul suspect este considerat prietenul tinerei, Boné Ferenc, şi el fost cadru universitar la Universitatea Sapienzia din Cluj Napoca, concediat în urmă cu doi ani, după ce şi-a atacat în mod barbar fosta prietenă, în plină stradă, lovind-o minute în şir cu pumnii, picioarele şi izbind-o cu capul de pavaj. Pentru atacul surprins şi de camerele de supraveghere din oraş, bărbatul a fost trimis în judecată pentru loviri şi a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare, în ciuda faptului că, în timpul procesului, avocatul victimei sale a depus mărturii şi din partea unor alte foste prietene ale agresorului, care dovedeau că "acest episod de violenţă nu a fost izolat în viaţa inculpatului".

Declaraţiile nu au mai fost luate în considerare pentru că Boné a cerut să fie judecat după procedura simplificată, adică numai în baza rechizitoriului întocmit de procurori şi fără o cercetare judecătorească, procedură care îi asigura şi reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă.

După cum a relatat, deja, adevarul.ro, instanţa l-a condamnat la 1 an şi 3 luni de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a pedepsei pe o perioadă de 3 ani, plus 90 zile de muncă în folosul comunităţii, obligându-l să urmeze şi şedinţe de consiliere psihologică "în vederea identificării şi eliminării cauzelor care generează violenţa" în comportamentul său.