VIDEO Precipitaţiile abundente au făcut prăpăd în judeţul Iaşi. Dimensiunile neobişnuite ale grindinei căzute

Precipitaţiile abundente au făcut prăpăd în judeţul Iaşi. Ploile din ultimele zile au provocat pagube substanţiale în şapte comune din judeţ.

Sâmbătă, 13 iunie, comitetele locale de situaţii de urgenţă din Paşcani, Ciohorăni, Mirosloveşti şi Oţeleni au anunţat primele pagube provocate de precipitaţiile abundente. Conform acestora, au fost afectate, în urma căderii de precipitaţii, un număr de 22 de poduri, 33 de podeţe, 1,1 km drum judeţean, 8,95 km drumuri comunale, 4 km drumuri forestiere şi agricole. Au fost de asemenea afectate suprafeţe semnificative de culturi agricole.

„Sunt aşteptate rapoartele operative ale CLSU Heleşteni, unde s-au înregistrat de asemenea probleme, cauzate inclusiv de căderile de grindină, dar şi a altor Comitete Locale, unde verificările în teren sunt în desfăşurare. Obligaţia primarilor şi ale CLSU este de a transmite raportul operativ în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului”, spune prefectul Marian Grigoraş.

Au fost făcute publice şi rapoartele din alte trei comune afectate puternic de furtuni: Heleşteni, Moşna şi Costeşti. Astfel, în comuna Heleşteni, din cauza grindinei de mari dimensiuni au fost afectate, în proporţii diferite, acoperişuri din azbest de la un număr mare de locuinţe şi anexe gospodăreşti, 150 de hectare de culturi agricole, 4 autoturisme şi un utilaj agricol.

„În comuna Moşna au fost afectate de precipitaţii 2 poduri, 2,1 km drum judeţean şi 30 de hectare de păşuni şi fâneţe. În comuna Costeşti au fost avariate 8,4 km drumuri comunale. Comisiile stabilite prin ordin de prefect vor evalua la faţa locului, în zilele următoare, aspectele raportate de la nivel local, în vederea transmiterii către Guvern”, a adăugat prefectul Marian Grigoraş.

De asemenea, infrastructura drumului Heleşteni-Kogălniceni a fost afectată de ploile din ultimele zile.

„Ca urmare a sesizărilor venite din partea autorităţilor locale şi a cetăţenilor, am mers astăzi să văd starea drumului Heleşteni – Kogălniceni, aici unde, din cauza ploilor de noaptea trecută, infrastructura rutiera a fost afectată. Totodată, am stat de vorbă şi cu oamenii care au terenuri agricole în zonă şi care, din cauza ploii, şi-au văzut culturile distruse. În baza acestor constatări, am sesizat Comitetul de Urgenţă, în calitate de vicepreşedinte, solicitând întocmirea procesului-verbal cu privire la daunele cauzate de ploi, astfel încât la începutul săptămânii viitoare să putem trimite către Guvern acest document, în vederea obţinerii unui sprijin financiar pentru remedierea situaţiei din teritoriu”, spune Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi