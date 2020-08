VIDEO Decăderea baronului Nichita. Momentul în care fostul primar de Iaşi, în trecut nume greu în PSD, e ridicat de Poliţie

Gheorghe Nichita a fost condamnat definitiv la cinci ani de închisoare de Curtea de Apel Bucureşti, el fiind găsit vinovat pentru luare de mită.

Nichita a aşteptat sentinţa la casa din Copou, o proprietate care e pusă sub sechestru, ca urmare a deciziei justiţiei. În jurul orei 19.00, el a fost scos de poliţişti şi a precizat jurnaliştilor adunaţi în faţa casei că îi e greu să ofere vreo declaraţie. A spus, însă, că a pledat tot timpul nevinovat.

Alături de Nichita, în acelaşi dosar a fost condamnat şi omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, patronul UTI Grup, care a primit 8 luni de închisoare după ce a recunoscut o faptă de dare de mită. Gabriel Mardarasevici, un om de afaceri ieşean, a primit şi el tot 8 luni de închisoare.

De la cei doi, judecătorii au dispus recuperarea a 2,4 milioane de lei (de la Mardarasevici), respectiv a 1,2 milioane de lei (Urdăreanu).

Dosarul a vizat un contract de aproximativ 70 de milioane de lei, ce a vizat implementarea sistemului de trafic inteligent din Iaşi. Nichita a fost acuzat că a cerut o mită de 10% din acel contract, însă nu a mai apucat să primească banii, o parte din ei fiind depuşi într-un cont special. Ar fi primit, totuşi, bunuri şi servicii de aproximativ 80.000 de lei, de la Mardarasevici.

În 2013, Primăria Iaşi a implementat proiectul „Sistem de management de trafic în Municipiul Iaşi“, finanţat din bani europeni, existând suspiciunea că asocierea UTI - IBC ar fi fost favorizată. UTI este firma controlată de omul de afaceri bu­cureştean Tiberiu Urdăreanu, cea care a implementat efectiv sistemul la Iaşi, fiind coinculpaţi în dosar atât patronul UTI, cât şi cel al IBC Iaşi.

„Actele şi lucrările cauzei au relevat că favorizarea agentului economic a fost determinată sau susţinută de ob­ţinerea unor avantaje materiale de către inculpatul Nichita Gheor­ghe şi de Nucuţă Cristina Paula (n.r. - şefă a serviciului de informatizare din Primărie la acel mo­ment)“, se arată în motivarea primei sentinţe.

Jude­cătorii bucureşteni mai arată că, îna­inte de încheierea contractului (semnat pe 13 august 2013), „inculpatul Nichita Gheor­ghe, primar în funcţie la acel mo­ment, a avut întrevederi la Iaşi, des­fă­şurate la momente diferite, cu coinculpaţii. În cadrul discuţiilor purtate, inculpatul Nichita Gheor­ghe a pretins unui coinculpat în mod expres şi direct, precum şi celuilalt coinculpat în mod voalat (...) un procent de 10% din valoarea contractului de 69.614.309 lei, deci aproximativ 6,9 milioane lei, cu titlu de mită, în scopul de a agrea semnarea contractului şi pentru a asigura derularea în bune condiţii a acestuia“.

Reprezentanţii celor două firme asociate ar fi stabilit să plătească mita într-un cont deschis pe numele IBC, urmând ca fiecare firmă să „contribuie“ proporţional cu cota de participare din proiect.

Afaceristul Tiberiu Urdăreanu a recunoscut fapta - a povestit în instanţă că s-a întâlnit cu Nichita la Iaşi, în biroul din primărie al edilului. Urdăreanu a relatat că Nichita i-a spus că a ales un partener local bun şi că speră „să iasă o treabă bună“.

„Nichita mi-a dat de înţeles că, din moment ce lucrăm cu acest partener local (IBC SRL), «lucrurile vor merge bine», în sensul că nu ne va pune probleme în derularea contractului (întârziere plăţi etc). Am înţeles că are un «aranjament» cu acea fir­mă şi că va fi mulţumit“.

Urdăreanu a mai arătat că a discutat şi cu patronul IBC, din care a înţeles că „era o înţelegere cu primarul, el co­municându-mi că 8-10% din va­loarea contractului ar fi «obligaţii» ale asocierii pentru buna derulare a contractului“.

De menţionat că Ti­beriu Urdăreanu a fost şi condamnat în baza propriilor declaraţii, primind 8 luni de închisoare cu suspendare. Despre mita pretinsă de 10% ar fi avut cunoştinţă şi fostul şofer personal al lui Nichita, Eugen Chişcă, dar şi doi reprezentanţi ai UTI, respectiv IBC, ambii condamnaţi cu suspendare după ce au recunoscut faptele.

„În denunţul formulat, martorul Chişcă Costică Eugen a arătat că a «auzit prin Primărie că primarul primea mită în cuantum de 10% din valoarea contractelor», fără însă a-şi aminti persoana de la care a aflat acest aspect“, se mai arată în motivare.

În document se mai arată că, la un moment dat, reprezentanţii aso­cierii ar fi intenţionat să reducă procentul mitei, de la 10% la 7,5-8%. Până la urmă, infracţiunea de luare de mită imputată lui Nichita a rămas în forma pretinderii. În contul deschis special pentru „comisionul“ său s-ar fi alimentat suma de 3,6 milioane de lei. Banii ar fi trebuit achitaţi după finalizarea lucrărilor, care era în derulare atunci când Nichita a fost arestat.

„Inculpatul a arătat că înţelegerea cu primarul viza ca plăţile să fie efectuate la datele convenite în proceduri şi în lipsa unor penalizări pentru eventuale întârzieri, pentru ca «acel contract» să nu fie modificat în defavoarea asocierii, pentru ca primarul să agreeze câştigarea licitaţiei de către consorţiu, să efec­tueze plăţile la timp, să nu fie dimi­nuată valoarea contractului şi să nu fie aplicate penalităţi, precum şi pentru semnarea contractului“, au mai arătat judecătorii, în motivare.