Test de cultură generală despre geografia Europei. Care este cel mai mare lac de pe continent?

1. Ce strâmtoare separă Europa de Asia?

a) Bosfor

b) Messina

c) Kerci



2. Care este capitala Albaniei?

a) Vaduz

b) Sarajevo

c) Tirana



3. Cui aparţine insula Groenlanda?

a) Marea Britanie

b) Danemarca

c) Norvegia



4. Care este cel mai înalt vârf din Munţii Alpi?

a) Chamonix

b) Elbrus

c) Mont Blanc



5. Ce fluviu traversează Varşovia?

a) Dunărea

b) Vistula

c) Don



6. Care dintre următoarele ţări are mai mulţi locuitori?

a) Belgia

b) România

c) Cehia



7. Din ce ţară face parte insula Sardinia?

a) Italia

b) Franţa

c) Grecia



8. Care este cel mai întins lac din Europa?

a) Onega

b) Ladoga

c) Saratov



9. În ce ţară se află oraşul Gdansk

a) Cehia

b) Slovacia

c) Polonia



10. Din ce ţară izvorăşte Dunărea?

a) Polonia

b) Germania

c) Cehia



Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – c, 3 – b, 4 – c, 5 – b, 6 – b, 7 – a, 8 – b, 9 – c, 10 – b.