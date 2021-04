Tânăra care a parcurs 1624 km pentru a se vaccina. „Cred în ştiinţă. Am făcut-o şi pentru antivaxeri”

O tânără care nu a împlinit încă 18 ani, din Ilfov, povesteşte că a parcurs peste 1.600 km împreună cu părinţii până la Iaşi şi înapoi pentru a se vaccina, pentru că doar acolo a găsit locuri libere într-un timp cât mai scurt.

„Da, locuiesc în Ilfov şi am fost până în Iaşi (comuna Belceşti) să mă vaccinez. Acolo am găsit loc în martie. De ce? Am aproape 18 ani şi cred în ştiinţă. Cred în SARS-CoV-2. Cred în acest virus parşiv. Am parcurs, împreună cu părinţii 406 km dus, 406 km întors, de două ori. 1624 km pentru a mă vaccina. Nu a contat, pentru că mi-am dorit din tot sufletul acest vaccin”, povesteşte Ştefania Marinescu.

Tânăra a spus şi motivul pentru care a hotărât, împreună cu familia, să facă acest efort.

„M-am vaccinat pentru mine, pentru noi, chiar şi pentru antivaxeri. Dacă noi nu încercăm să oprim această pandemie, cine o mai face? Pe 10 aprilie mi-am făcut rapelul cu vaccinul Pfizer-BioNTech. Am sub 18 ani, deci doar asta aveam voie. Mi-aş fi făcut orice vaccin, cel mai bun vaccin este cel din braţul tău”, a spus Ştefania.