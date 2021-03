REPORTAJ Spectatorii cu mască, la cinematograf: „Trăim momentul. Uităm că avem masca pe faţă”

Sala de cinema a fost dintotdeauna locul în care spectatorii au făcut schimb de energie pozitivă, uitându-se în acelaşi timp, în acelaşi loc, la acelaşi film. Anul 2020 a fost anul în care cu toţii am fost nevoiţi să înlocuim, în mare parte din timp, marele ecran cu micul ecran. Unul la care ne uitam doar noi, din propria sufragerie, fără energia celorlalţi spectatori.

Nu doar publicul a fost cel care a avut de suferit, ci şi actorii, regizorii, producătorii, distribuitorii şi, bineînţeles, cinematografele din întreaga lume.

Acest articol este o retrospectivă a anului 2020 în Cinema. Şi vom lua exemplul unuia dintre puţinele cinematografe din ţară deschise la momentul actual - Cinema Ateneu Iaşi.

Cinema Ateneu şi-a deschis porţile pentru prima dată în 2017, iar, după doar un an de activitate, s-a dovedit a fi un model în cinematografia europeană, fiind inclus în reţeaua Europa Cinemas.

Pe marele ercan de la Cinema Ateneu au rulat din 2017 şi până în prezent mii de filme, sute de invitaţi s-au întâlnit cu publicul la Iaşi, iar conducerea cinematografului a organizat zeci de festivaluri.

Cinema Ateneu, înainte de pandemie FOTO Arhiva instituţiei

Filmul pandemiei a rulat mai mult decât celelalte

Pandemia de coronavirus a zguduit numeroase sectoare economice, dar sectorul cultural se numără printre sectoarele cel mai grav afectate. Spectacolele au fost anulate, festivalurile, conferinţele şi expoziţiile au fost amânate, cinematografele, teatrele şi muzeele au fost închise, iar producţiile de film au fost întrerupte. Drept urmare, pierderile înregistrate sunt considerabile. Nimeni nu se aştepta la o astfel de criză, iar conducerile cinematografelor aveau planuri mari pentru anul 2020.

„La final de 2019, văzând că lucrurile au stat bine în anul respectiv, aveam foarte multe planuri şi idei pentru 2020. Începeam în forţă, cu vreo două-trei festivaluri, deja un festival era pus în program şi anunţat. Mă refer la Festivalul de Psihanaliză şi Film. Era primul care trebuia să se întâmple, cu invitaţi, cu filme, aveam totul contractat, mă refer aici la drepturi de difuzare pentru filme şi toate celelalte. Erau foarte multe premiere anunţate. Pregăteam următoarea ediţie a Les Films de Cannes à Iaşi, care devenise deja o tradiţie”, ne-a declarat Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu.

Însă, lucrurile nu au stat aşa cum şi-au propus reprezentanţii cinematografului. Numărul proiecţiilor de film au scăzut considerabil, au fost doar 169. Nici numărul spectatorilor nu a fost prea mare - 5.529. Aşadar, încasările în anul 2020 au fost considerabil mai mici faţă de cele din 2019. Reprezentanţii cinematografului vorbesc de o pierdere de aproximativ 100.000 lei. În 2019 încasările la Cinema Ateneu au fost de 169.122 lei, iar în 2020, 78.371 lei.

„A venit pandemia şi ne-a dat planurile peste cap”

A fost nevoie de schimbare şi de adaptare la noile condiţii. „A venit pandemia şi ne-a dat planurile peste cap. Uşor-uşor unii au preferat să difuzeze filme în regim online, pe diferite reţele de stream de genul ăsta. Prima încercare pe care noi am făcut a fost pe la mijlocul pandemiei, când împreună cu Europa Cinemas am făcut un eveniment online – Noaptea Filmului European.

Practic, în acelaşi timp, la aceeaşi oră, se dădea un film european, cu public, cu invitaţi. Nu am renunţat la idee şi am optat să îl dăm online. Însă, ne-am dat seama că nu ăsta este viitorul. Nu se compară cu atmosfera din sala de cinema”, a adăugat Andrei Giurgia.

Andrei Giurgia FOTO Arhiva Ateneu Iaşi

După o perioadă fără activitate în cinematografe, lucrurile s-au mai îndreptat puţin. Cinefilii s-au putut bucura de câteva evenimente organizatd de Cinema Ateneu, fie în cadrul instituţiei, fie în aer liber.

„Lucrurile s-au mai îndreptat, a venit vara şi am putut face evenimente în aer liber. Am reamenajat terasa de pe Ateneu, am transformat-o în cinema în aer liber. Încăpeau 50 de persoane. Apoi am identificat câteva zone istorice pe care le-am pus în valoare. De exemplu, Casa Ghica-Callimachi, acolo am dat filme. Au mai rulat filme şi la Tehnopolis. Aşa am mai putut mişca, dar şi atunci lumea era reticentă”, a completat coordonatorul Cinema Ateneu.

Spectatorii cu mască

Atmosfera din sălile de cinema este diferită faţă de cea de dinainte de 2020. Pe lângă bilet, spectatorii trebuie să aibă masca de protecţie, pe care trebuie să o poarte pe întreaga dura a filmului, şi să fie de acord să le fie verificată temperatura la intrarea în cinematograf.

Miercuri, 24 februarie, aproximativ 20 de persoane se aflau în sala de cinema de la Ateneul din Iaşi. Au venit să vadă La belle epoque / Cei mai frumoşi ani, văzut drept o călătorie în timp, un film nostalgic şi cu note de umor.

O călătorie în timp au făcut cu toţii, cel puţin psihologic. Au putut, după multă vreme, să retrăiască atmosfera dintr-o sală de cinema. Au fost mai departe unii de celalţi de această dată, nevoiţi fiind să păstreze distanţa. Dar râsetele şi emoţiile au fost trăite împreună.

„Mi-a fost dor de cinema. Am retrăit perioada de dinainte de pandemie. Deşi am purtat mască pe tot parcursul filmului şi am păstrat distanţa faţă de ceilalţi spectatori”, spune Robert, spectator.

FOTO Arhiva Cinema Ateneu Iaşi

Pentru Alina seara de 24 februarie a fost cu totul specială. A sărbătorit Dragobetele la Cinema Ateneu, împreună cu iubitul ei.

„Mi s-a părut foarte potrivit filmul La belle epoque pentru seara aceasta. Mă bucur că am fost aici. De câteva zile aşteptam. Am ales în loc de cină sau de orice altceva să vin la film. Îmi plac filmele. Nu se compară cu platformele online. Aici, în sala de cinema, trăim momentul. Uităm că avem masca pe faţă. Uităm de pandemie”, ne-a spus tânăra spectatoare.

Captură din filmul „La belle epoque”

Chiar şi în astfel de momente speciale, oamenii sunt reticenţi.

„Publicul e foarte reticent. Când am început cu proiecţiile în aer liber, oamenilor le era frică să vină, le era teamă. Cu toate că noi eram echipaţi cu tot ce trebuie. Respectam regulile. Apoi oamenii au început să vină uşor-uşor la cinema. Chiar şi aşa, numărul de spectatori a fost mic faţă de anii trecuţi. Pot spune că a scăzut cam cu 70% numărul persoanelor care veneau la film. Am avut filme şi cu doi-trei oameni în aer liber”, a completat Andrei Giurgia.

În final, coordonatorul Cinema Ateneu ne-a vorbit şi despre planurile următoare.

„Planuri avem. Am început să aducem filme în premieră acum. Ne gândim să reluăm anumite evenimente pe care nu am reuşit să le facem în 2020: festivaluri sau întâlniri cinematografice. Şi un proiect pe care ne doream să-l demarăm la început de an, dar a venit pandemia, va fi anul acesta, de la mijlocul lunii martie.

O să readucem filmele de artă la cinema, în fiecare săptămână, probabil lunea, o să difuzăm o capodoperă cinematografică. Suntem pe punctul de a încheia contracte cu câţiva distribuitori. Ar mai fi foarte multe lucruri de făcut, dar o parte dintre ele sunt în aşteptare, pentru că nu ştim cum va fi în perioada următoare”, a conchis Andrei Giurgia, coordonatorul Cinema Ateneu Iaşi.

Actori, regizori, producători, distribuitori, spectatori, reprezentanţi cinematografe, cu toţii ne adaptăm noilor condiţii, cu gândul la „La belle epoque/Cei mai frumoşi ani”.

Vă recomandăm să citiţi şi: