Reacţia şefului Poliţiei Iaşi, bombardat cu reclamaţii pentru că a dispus cercetarea poliţistei anti-sistem: „Urmează să se stabilească dacă are o culpă“

Reclamaţiile venite de peste tot din ţară cer cercetarea disciplinară a şefului Poliţiei Iaşi. Acestea urmează a fi declinate către Inspectoratul General al Poliţiei Române, care urmează să ia o decizie în acest caz.

Avalanşa de petiţii vine după ce joi, 1 august, poliţistul Marian Godină şi-a îndemnat cei aproape 500.000 de fani de pe reţeaua socială să îl reclame pe Gîtlan. Godină a explicat că şeful Poliţiei Iaşi ar fi adus atingere imaginii poliţiei deoarece a dispus cercetarea disciplinară a unei agente din Paşcani. Andrada Voicu (28 de ani), de la Serviciul de Investigaţii Criminale, a postat, în ultimele săptămâni mai multe mesaje pe Facebook în care a relatat, printre altele, despre problemele cu care se confruntă Poliţia. „Citind asta în zeci de articole de presă, precum şi comentariile cetăţenilor, am constatat că revolta oamenilor este îndreptată spre conducerea IPJ Iaşi, şi nicidecum spre tânăra poliţistă“, arată Marian Godină.

Andrada Voicu ar fi încălcat statutul poliţistului prin limbajul nepotrivit pe care l-ar fi folosit, pe Facebook, la o serie de postări. „Nu m-am aşteptat ca oameni din toate colţurile ţării să mă susţină, întrucât de cele mai multe ori, suntem băgaţi cu toţii în aceeaşi oală cu cei care ne fac de râs şi ne prejudiciază cu adevărat imaginea”, a precizat Andrada Voicu.



Inspectorul şef Costel Gîtlan a precizat că, până la acest moment, subalterna sa de la Paşcani nu a fost declarată vinovată sau nevinovată. „Urmează de acum înainte să se stabilească dacă are o culpă sau o formă de vinovăţie cu privire la acuzaţii. Asta înseamnă cercetare disciplinară. Se face de către un poliţist care are calitate judiciară, are studii de Drept, şi care poate să dispună trimiterea în faţa consiliului de disciplină al inspectoratului sau clasarea materialului“, ne-a spus Gîtlan. Şeful Poliţiei Iaşi a mai precizat că limbajul pentru care ar fi cercetată Andrada Voicu ar fi atras atenţia reprezentanţilor Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), dar şi ai ministerului de Interne.

