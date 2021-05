Povestea tinerilor care investesc în gustul copilăriei. "Agricultura, singura salvare a satului natal"

Din ce în ce mai mulţi tineri aleg să investească în comunităţile din care provin, apelând la finanţare europeană pentru a dezvolta afaceri cu produse ecologice. Legumele sănătoase, care amintesc de gustul copilăriei, reprezintă punctul de plecare în cazul a doi tineri absolvenţi ai USAMV Iaşi.

Anca-Elena Ursu şi Silviu Fogoroş au amenajat solarii şi grădini cu produse ecologice, cu soiuri autohtone şi exotice, în localitatea Bogdăniţa, din judeţul Vaslui. Pandemia provocată de COVID-19 nu i-a speriat, ci i-a motivat să depună un proiect pentru care au primit finanţare de 15.000 euro.

Aceştia recunosc faptul că studiile în domeniu îi ajută mult, atât în coordonarea afacerii cât şi în obţinerea finanţărilor europene.

Un vis devenit realitate

Ferma Ursu este din punct de vedere juridic o întreprindere familială. Practic, Anca împreună cu prietenul ei, inginer horticol, şi familia se ocupă de o suprafaţă de aproximativ 2 hectare. Au două solarii de 270 metri pătraţi fiecare şi unul de 400 metri pătraţi, ce în prezent este răsadniţa.

„Ferma am înfiinţat-o în 2018, când eram la master şi am decis să mă întorc în satul natal unde singura salvare a acestuia este agricultura, astfel, ne-am decis că trebuie să avem grijă de pământul şi resursele noastre. Urmând studiile în domeniu am avut posibilitatea accesării fondurilor europene mult mai uşor, cu un punctaj maxim. Am reuşit să construim două solarii cu banii primiţi în prima tranşă, urmând ca a doua tranşă, din cei 15 mii euro, să o primim în toamnă”, povesteşte tânăra antreprenoare Anca-Elena Ursu, absolventă a USAMV Iaşi.

Livrări la domiciliu, păstrarea legăturii cu fiecare client, implicarea în activităţi alături de copiii din comunitate sunt câteva dintre activităţile iniţiate de cei doi tineri şi despre care vorbesc cu mare plăcere.

„Anul trecut am produs 50 mii de răsaduri, iar anul acesta ne-am focusat mai mult pe seminţe profesionale, avem o gamă diversă de la plante aromatice, la medicinale, o colecţie de tomate de 120 de soiuri româneşti, la care se alătură 60 de soiuri exotice. Am avut o cerere foarte mare pentru plantele de ceai, fapt care m-a determinat să mă îndrept şi către acest segment.

În fiecare weekend facem diferite ateliere în solar cu cei doritori, în special ne axăm pe activităţile unde implicăm copii din comunitate. Fac parte din generaţia tinerilor care s-au întors acasă, după studii, ca să pot dezvolta ceva aici, luând-o de la zero. Nu am renunţat la visul de a avea o fermă şi iată că, visul meu este real, evoluţia fiind vizibilă de la an la an”, a transmis Anca-Elena Ursu.

