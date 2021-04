Patru pacienţi COVID-19 au fost aduşi intubaţi cu avionul Spartan de la Bucureşti la Iaşi

Avionul Spartan a aterizat aseară, la Iaşi, cu patru pacienţi COVID-19, aduşi intubaţi de la unităţile de primire urgenţe din Bucureşti.

Pentru preluare, autorităţile ieşene au disponibilizat patru ambulanţe dotate cu ventilator şi medic SMURD. Pacienţii au fost internaţi la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi.

Aceste transferuri vin în contextul în care Capitala nu mai are locuri libere la ATI. O altă pacientă a fost transferată şi vineri, de la Bucureşti la Iaşi, cu un elicopter SMURD.

„Ştim că în unităţile de primiri urgenţe din Bucureşti se află mai mulţi pacienţi. Iaşiul a primit şi a ajutat întotdeauna Capitala pe această problemă.





Vinerea trecută am transferat trei pacienţi, care au venit tot cu o aeronavă a SMURD Bucureşti. Acum, după o săptămână, avem posibilitatea să sprijinim în primul rând pacientul, iar în felul ăsta să degrevăm şi echipa din Bucureşti de un pacient care are nevoie de ventilaţie, care are nevoie de terapie intensivă”, a spus Diana Cimpoeşu, şef UPU-SMURD Iaşi.