Pacienţii cu boli renale, vulnerabili în faţa COVID-19. Medicii vor ca aceştia să fie prioritari la vaccinare

Până la o treime din pacienţii cu boli renale din întreaga lume mor după ce iau contact cu noul coronavirus.





Statisticile europene arată cifre îngrijorătoare, foarte mulţi dintre pacienţii cu transplant renal pierzându-şi viaţa după ce au intrat în contact cu noul coronavirus în ultimul an.





Potrivit unor studii recente, la pacienţii cu COVID-19 s-a observat şi afectarea renală, mai exact s-a constatat o creştere a cantităţii de proteine în urină sau chiar sânge în urină, fie la debutul infecţiei, fie pe parcursul perioadei de boală, iar funcţia renală a fost afectată.

La Iaşi, de la începutul pandemiei de coronavirus, 41 de pacienţi transplantaţi au fost infectaţi cu COVID-19, patru dintre ei decedând între timp.





Sunt însă şi cazuri cu final fericit, aşa cum este cel de la Spitalul Clinic ”Dr. C. I. Parhon” din Iaşi, un pacient care, deşi a ajuns în stare gravă în unitatea spitalicească, acum este bine şi a fost externat. El a stat timp de trei săptămâni în spital, infectat cu noul coronavirus, dar a trecut cu bine peste toate aceste probleme, iar medicii au decis că poate merge acasă la cei trei copii, pe care îi creşte singur.

”Este un pacient cu istoric de diabet zaharat şi care din nefericire pentru el, chiar înainte de sărbătorile de Crăciun a fost infectat cu acest virus. Iniţial a fost văzut de medicii din spitalul din Botoşani, care i-au pus acest diagnostic. Apoi, el a fost transferat la Spitalul ”Dr. C. I. Parhon” din Iaşi, unde a fost nevoie de o perioadă mai lungă de supraveghere, de circa trei săptămâni. Chiar la 10 zile de la sosire, a fost şi un moment critic”, a spus dr. Ionuţ Nistor, purtător de cuvânt la Spitalul ”Dr. C. I. Parhon”.

Emoţiile iniţiale ale medicilor au venit din trecut, aceştia cunoscându-i povestea bărbatului. Tânărul tată a suferit transplantul renal în urmă cu doi ani, atunci când a fost şi părăsit de soţie.

”Povestea lui este cea care ne-a impresionat. Se ocupă singur de cei trei copii minori pe care îi are în îngrijire. Mama sa, s-a infectat la rândul ei, şi atunci a fost şi mai complicat de a avea cineva grijă de aceşti copii. Prin faptul că am reuşit să îl externăm cu bine, am asigurat acestor copii revenirea la normal, revenirea tatălui în sânul familiei, care poate avea grijă de ei în continuare”, a mai spus medicul.

Medicii ieşeni spun că pacienţii care suferă de boli renale sunt vulnerabili în faţa coronavirusului şi cer autorităţilor naţionale şi europene să îi considere prioritari la vaccinare.

”Un pacient cu o boală renală are o mortalitate între 20 şi 30%. Cu alte cuvinte, între o cincime şi o treime dintre pacienţii dintr-un program de dializă sau dintr-un program de transplant renal în Europa, s-au prăpădit. De aceea, fac o paranteză, ar fi bine ca autorităţile noastre şi cele europene să îi considere pe aceşti pacienţi prioritari la vaccinare. Sunt două categorii de pacienţi: prima serie este formată din cei cu boli mai puţin grave, la care recuperarea este relativ rapidă, iar ceilalţi, cu o diferenţă de circa 10 zile în ceea ce priveşte recuperarea.”, a spus prof. dr. Adrian Covid, medic primar nefrologie, în cadrul Spitalului ”Dr. C. I. Parhon” din Iaşi.

La spitalul din Iaşi, în ultimul an, au fost şi pacienţi care au avut nevoie de terapie intensivă în urma complicaţiilor. Chiar în aceste zile, un pat ATI este ocupat, iar doi bolnavi care au fost confirmaţi şi cu noul coronavirus sunt dializaţi.

