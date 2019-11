Ordinul respectat când o zbura porcul. Ce spun românii despre prezenţa veterinarului la Ignat: „Dacă vine, bine, dacă nu, pa! Aştept de un an să-l mănânc“

Reprezentanţii Direcţiei Sanitar-Veterinare Iaşi susţin că proprietarii suinelor trebuie să anunţe veterinarul din circumscripţie înainte de sacrificare, medicul fiind obligat să ia probe înainte şi după tăiere.



„Examenul ante-mortem se face chiar înainte de sacrificare, medicul veterinar consultă animalul, vede semnele clinice şi îşi dă verdictul că animalul este sănătos. Abia după aceea are loc sacrificarea şi urmează examenul post-mortem”, a precizat Gabriel Ciobanu, directorul DSV Iaşi.



Sătenii cred că directiva venită de la centru nu va putea fi pusă în practică din cauza numărului mare de gospodării pe care un veterinar le are în grijă.

În comunele Costuleni şi Şipote, de pildă, există un singur medic veterinar, care se ocupă de 4.000 de gospodării. În multe dintre acestea, sătenii cresc măcar un porc, pe care îl vor tăia înainte de Sărbători. „La noi toată lumea taie porcul atunci, la Crăciun, într-o săptămână. Nu ştiu dacă o să facă faţă la toată lumea, că toţi au un porc de tăiat”, ne-a spus Lăcrămioara Teodorescu, o femeie din Costuleni.





Un alt sătean a fost mult mai tranşant: “Dacă o să aibă timp să vină (n.r. - medicul veterinar), dar nu după Crăciun! Până acum nu am mai chemat medicul, dacă o să-l găsesc îl chem, dacă nu, pa, eu aştept de un an de zile să-l mănânc”, a spus Petre Băsu.



Medicii veterinari recunosc că nu doar încărcătura dinainte de Crăciun ar putea fi o problemă, ci şi faptul că sătenii nu sunt obişnuiţi să cheme medicul înainte de sacrificare. „Ei nu sunt familiarizaţi cu aşa ceva, rămâne de văzut dacă vor anunţa”, a spus Tiberiu Ignat, medicul veterinar din Costuleni.



În judeţul Iaşi, 65 de veterinari au contracte cu statul, aceştia urmând a preleva probe de la zeci de mii de gospodării din judeţ. „Avem 320 de medici veterinari în Iaşi înregistraţi, însă din aceştia 65 au contracte pentru 90 circumscripţii din judet. Este imposibil să ajungă medicul la toate explotaţiile, nu are timpul fizic”, a spus Viorel Ionescu, preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari Iaşi.