O româncă divorţează de soţ fiindcă e „prostul satului”. „În Italia am cunoscut adevărata plăcere”

Un proces de divorţ de la Judecătoria Iaşi a stârnit hohote de râs printre magistraţi. O ieşeancă susţine că nu vrea să se mai întoarcă la soţul ei pentru că acesta este „prostul satului”, dar şi pentru că a cunoscut în Italia „adevărata plăcere a sexului”.

Femeia trebuia să se prezinte la primul termen de judecată, însă în schimb a trimis o scrisoare, prin care explică de ce lipseşte de la proces.

“Cu ajutorul surorii mele am reuşit să fug de acasă, spunând că mă duce la muncă. În Italia am cunoscut adevărata plăcere a sexului. Cât am trăit cu reclamantul, nu m-a satisfăcut sexual, dar în Italia... Am fost o proastă până acum că nu am ştiut ce înseamnă dragostea cu diferiţi bărbaţi şi mai ales cu mai mulţi o dată în acelaşi timp. Femeile din România au şi ele dreptul la fericire, unde mai pui că bărbaţii italieni sunt cu dare de mână. Am ajuns acasă cu mulţi bani şi nu am timp să merg la judecată”, a scris femeia în motivarea trimisă Judecătoriei Iaşi.

De asemenea, ieşeanca spune că nu vrea să îl mai vadă niciodată pe fostul soţ şi îşi încheie scrisoarea într-un mod apoteotic.

”Oricum, bărbatul meu reclamagiu este prostul satului şi moare de ciudă că am descoperit adevăratele plăceri ale sexului cu mai mulţi italieni. Italienii sunt mai dotaţi decât românii în toate şi au şi bani. Asta mă face să nu-i refuz când mă solicită pentru partidele de amor. Nu vreau să vin la judecată să mă întâlnesc cu prostul satului. Ciau ragaţi”, a mai scris femeia în scrisoarea trimisă judecătorilor.

Vă recomandăm să citiţi şi: