O clujeancă a fost vindecată la Iaşi după şase ani de chin. Risca să rămână toată viaţa în scaunul cu rotile

O femeie de 51 de ani din Cluj a traversat ţara pentru a ajunge la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. Durerile, dar şi ideea că-şi va petrece restul vieţii în scaunul cu rotile au făcut-o pe femeie să spere în profesionalismul medicilor din Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iaşi, ca şi cum ar fi ultima şansă.





Pacienta a fost operate cu succes, iar acum îşi poate mişca ambele picioare.

„Am mers spre bine până a început pandemia. Şi cum toată lumea a stat acasă, am stat şi eu acasă. Şi mi s-a deteriorat sănătatea, în aşa fel încât nu am mai putut să merg nici pe lângă perete, nici sprijinită şi am ajuns în scaunul cu rotile. Am ajuns la Iaşi pentru că operaţia de la Cluj nu a dat roade. În urma operaţiei tot în scaunul cu rotile am fost. Am căutat ce pot să fac şi am dat pe internet de Iaşi. Cum că de fapt de la Iaşi se dă ora exactă în neurochirurgie şi nu de la Cluj, cum am crezut eu până anul trecut”, a declarat pacienta Emilia Maier.

Aceasta a venit la Iaşi în urma complicaţiilor avute în urma unei intervenţii chirurgicale efectuate într-o altă clinică.

„S-a adresat spitalului nostru pentru complicaţiile avute în urma unei intervenţii chirurgicale efectuate într-o clinică din ţară, ce a necesitat o intervenţie chirurgicală mai laborioasă însemnând drenajul unei cavităţi numită siringomielie în abdomen. Evoluţia este bună, pacienta urmând a fi externată”, a declarat conf. univ. dr. Lucian Eva, managerul Spitalului „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iaşi.

Vă recomandăm să citiţi şi: