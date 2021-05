Numărul persoanelor cu dizabilităţi din Iaşi care au un loc de muncă a crescut în ultimii ani

Numărul persoanelor cu dizabilităţi care au un loc de muncă a crescut în ultimii ani la nivelul judeţului Iaşi.

Preşedintele fundaţiei Alături de Voi, Angela Achiţei, spune că numărul persoanelor cu handicap ce lucrează în companiile din Iaşi este într-o continuă creştere. „Se observă o creştere a numărului de persoane din grupurile vulnerabile care reuşesc să se integreze pe piaţa muncii. Reprezentanţii companiilor apelează la firmele de recrutare specializate şi de multe ori şi nouă ni se cere ajutorul”, declară Angela Achiţei.

De exemplu, într-o companie din domeniul logistic din Iaşi lucrează zece persoane. Dintre acestea, trei sunt cu handicap mental.

Tinerele provin dintr-un centru de plasament din Iaşi şi au fost recrutate pentru angajare în urmă cu câteva luni, când în cadrul companiei era nevoie de personal.

Una dintre acestea este Alexandra, o tânără în vârstă de 31 de ani, care în fiecare zi, timp de patru ore, ambalează şi lipeşte etichetele pe produsele alimentare.

„Am lucrat ca manipulant, ca femeie de serviciu şi la un centru de adulţi cu dizabilităţi. A fost greu să îmi găsesc un loc de muncă din cauza situaţiei mele. Nu voiau să mă angajeze din cauza problemelor pe care le am, le avem noi, de fapt, cei din centrele de plasament. Am fost la mulţi angajatori, am dat interviuri, am depus CV-uri şi tot nu mă angajau”.

Directorul firmei din Iaşi susţine că cele trei angajate care au handicap mental sunt persoane care s-au integrat uşor pe piaţa muncii şi îşi fac treaba exemplar.