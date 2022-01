Militarul din Flămânzi care a pus arma în cui pentru tunica de „chef“. De pe câmpul de luptă, în bucătăria internaţională

Visul Caporalului conţine carne de porc, salată de varză roşie, castraveţi, jalapeno şi sos de brânză. Nu, nu este un cod folosit într-o misiune militară, ci sunt ingredientele dintr-un sandwich al localului „La Soldat“. Putem continua cu Pofta Generalului, cu AK47 sau chiar cu Grenada Căpitanului, toate atent pregătite de mâinile unui fost soldat.

Ovidiu Dobinciuc, actual bucătar şi antreprenor, a crescut în comuna botoşăneană Flămânzi visând la uniforma de poliţist. Destinul l-a dus însă pe căi milităreşti, cât să se obişnuiească cu uniforma şi cu viaţa de soldat. Şi, cel mai important, să facă faţă celei mai importante misiuni din viaţa sa: camioneta-restaurant „La Soldat”.

Toate drumurile duc pe front

La întrebarea „Ce-o să te faci când o să fii mare?“, Ovidiu răspundea direct: „poliţist“. Aşa că, atunci când a crescut, a vrut să îşi concretizeze visul: „Iniţial am vrut să fac Liceul de Poliţie. Am dat, am trecut toate probele, însă n-am intrat din cauza câtorva sutimi. M-am înscris la Liceul din Flămânzi, Botoşani. Următorul an am mers din nou la Liceul de Poliţie. N-am intrat nici atunci. Îmi plăceau uniforma şi ideea de a fi poliţist, dar nu a fost să fie“

Primul său loc de muncă, imediat după absolvirea liceului, a fost şoferia. Însă, drumul pe care avea să conducă era cu totul altul, ducea spre teatrul de operaţii. Direcţia i-a dat-o tatăl său.

„Nici măcar nu ştiam că s-a scos armata obligatorie. M-a sunat tata şi mi-a zis că se fac angajări în armată. Mi-a explicat el ce şi cum, eu eram pe lângă subiect. M-am dus, am trecut toate probele, am intrat. Pe baza mediei te repartizau undeva prin ţară. Eu am fost repartizat la Galaţi“, spune Ovidiu Dobinciuc pentru „Weekend Adevărul”.

Aşa se face că, din 2007 până în 2013, tânărul a stat în garnizoana de pe malul Dunării, cunoscând cu adevărat lumea militară.

Ovidiu Dobinciuc, actual bucătar şi antreprenor FOTO Arhiva personală