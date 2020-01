Mărturia terifiantă a fetei obligate să facă sex în trei cu primarul: „Nici nu vreau să îmi mai amintesc ce a fost acolo“

Diana avea 17 ani în 2007, atunci când un proxenet pericu l os din Paşcani, Adrian Buduroi, a răpit-o de la şcoală şi a dus-o la sediul Primăriei Mogoşeşti Siret pentru a face sex cu primarul. Acest eveniment, invocat în actele de la procesul în care Buduroi a fost condamnat la 15 ani de închisoare nu este, însă, singular.

Într-o intervenţie scurtă referitoare la acest subiect, tânăra în vârstă acum de 30 de ani spune că ar mai fi existat un un caz similar, tot când era minoră, când a fost luată de la discotecă şi dusă, alături de alte două fete, le sediul primăriei Mogoşeşti Siret, care tocmai fusese inaugurat. Acolo, ar fi fost obligate să se prostitueze.

„Am fost luată de la discotecă de Buduroi Adrian, împreună cu alte două fete. Am fost duse la Mogoşeşti Siret, la Primărie. Fusese ziua inaugurarea, iar în noaptea aia am intrat acolo, înăuntru. Am fost forţate, am fost luate în maşină şi forţate să mergem acolo. Acolo era primarul, înăuntru, dar mai multe detalii... Nu mai reuşesc să îmi aduc aminte totul cu lux de amănunte. Am găsit uşa deschisă, am scăpat, am fugit. După, am făcut recuperare, mulţumesc lui Dumnezeu mi-am revenit după trauma pe care am avut-o şi acum sunt ok. Nu mai intenţionez nimic să fac mai departe. Nu vreau să îmi aduc aminte nimic. Au fost momente care au fost groaznice. Acum nici nu mai vreau să îmi aduc aminte ce a fost acolo”, a spus fata.



Diana a avut nevoie de psiholog pentru a trece pentru perioada în care a fost traficată, în timp ce Damian Butnariu şi-a continuat ascensiunea politică

Mama fetei: era toată bătută

Mama sa se află la muncă în străinătate şi ne-a confirmat, telefonic, cele relatate de fiica sa. „Diana avea în jur de 16-17 ani, nu avea 18 ani când s-a întâmplat, şi când a ajuns acasă a adus-o şi a aruncat-o în ogradă. Am găsit-o jos, leşinată, în curte şi am chemat salvarea, am dus-o la Iaşi. Era bătută toată. Ştiu că a luat-o din Paşcani şi a dus-o la un primar”, a spus femeia.

După dezvăluirile din presă, primarul Damian Butnariu s-a autosuspendat din PNL Iaşi iar liderii de la Iaşi ai acestui partid spun că vor discuta excluderea sa din filială la următoarea şedinţă. Ar fi o pierdere numerică pentru partid, Butnariu fiind primar în Mogoşeşti Siret din 2004 şi, conform mărturiilor oamenilor, susţinut de electoratul din comuna de lângă Paşcani.

Primarul, care este căsătorit şi are copii, a recunoscut pe pagina sa de Facebook că a fost interogat la DIICOT şi în instanţă despre implicarea sa ca beneficiar într-o reţea de trafic de minori. Referitor la declaraţia sa, judecătorii de la Tribunal notează: „Martorul Butnariu Damian a confirmat faptul că, în cursul lunii septembrie a anului 2007, a întreţinut raporturi sexuale orale în sediul primăriei cu numita B.G.A. şi cu persoana vătămată M.D.I., care i-au fost aduse de către inculpatul Buduroi Adrian, plătindu-i inculpatului, pentru serviciile sexuale prestate de cele două tinere, suma de 100 sau 150 lei“

