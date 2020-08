Interlop celebru mângâiat pe creştet de justiţie. Cum a intrat la apă condamnarea şefului Cordunenilor: din trei ani, nu va sta la puşcărie nici măcar unul

Artimetica judiciară aplicată de judecători în cazul interlopului ieşean Costel Corduneanu a făcut din acesta un caz special pentru justiţia română. Condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu executare pentru că şi-a spionat informatic fosta nevastă, liderul Cordunenilor a devenit eligibil pentru a fi eliberat condiţionat din puşcărie după mai puţin de trei luni de când a început să îşi ispăşească pedeapsa.



În aprilie, prin avocaţi, Corduneanu a formulat o contestaţie la executare în care a cerut judecătorilor să tragă linie tuturor legăturilor sale cu justiţa din ultimele două decenii. Speranţa interlopului a fost să capete o deducere de pedeapsă consistentă în baza unor perioade de arest preventiv pe care, în trecut, le-a executat.



Perioada de arest preventiv din dosarul în care a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare a fost dedusă încă de la pronunţarea hotărârii. Era vorba de un 1 an şi 2 luni de arest, din anii 2010 – 2011.



Tribunalul Mehedinţi a ciuntit însă şi mai mult condamnarea de trei ani stabilind că, potrivit legislaţiei penale, lui Corduneanu trebuie să i se mai reducă din pedeapsă aproximativ 8 luni şi jumătate. E vorba tot de o perioadă în care interlopul a stat în arest preventiv, însă în alt dosar. Concret, e vorba de arestul preventiv dintr-un dosar în care Corduneanu a fost acuzat că, la începutul anilor 2000, a coordonat o reţea de trafic de droguri. În acel dosar Corduneanu a fost achitat definitiv din lipsă de probe.



Judecătorul George Romică Uliu, care a admis contestaţia la executare, a considerat că fapta de care Corduneanu a fost achitat este concurentă cu cea pentru care interlopul a fost condamnat. Asta în ciuda faptului că a fost vorba de două dosare distincte.



„Constatând că faptele pentru care Corduneanu Constantin a fost cercetat în dosarele în care s-a dispus, pe de o parte achitarea, pe de altă parte condamnarea, sunt săvârşite sub imperiul legii vechi, se apreciază că dispoziţiile penale aplicabile în cauză sunt cele d in C.p. din 1969”, a motivat magistratul Uliu. Acesta a făcut parte şi din completul care, în mai 2020, l-a eliberat din închisoare pe criminalul Ion Turnagiu, cel care a incendiat o adolescentă, după care s-a sinucis. Turnagiu fusese eliberat condiţionat deşi a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Despre George Romică Uliu, informaţiile publice de pe site-ul Consiliului Superior al Magistratorii arată că, înainte de a fi judecător, a fost procuror. A activat chiar la DIICOT, în perioada în care Corduneanu era judecat în dosarul în care avea să fie achitat – adică la Parchetul care îl trimisese în judecată pe interlop.



Ce urmează?

Odată cu admiterea contestaţiei la executare de pe 28 aprilie, Costel Corduneanu a devenit eligibil pentru eliberare condiţionată. Potrivit legii, condamnaţii până în zece ani de închisoare pot fi eliberaţi după executarea a două treimi din pedeapsă, iar interlopul ieşean avea deja, încă de atunci, în jur de 2 ani şi 3 luni executaţi din pedeapsă.

A urmat un adevărat bombardament judiciar a lui Costel Corduneanu. Nenumărate solicitări de eliberare condiţionată a formulat interlopul, unele concomitente, la diverse instanţe. Laitmotivul solicitărilor a fost întrunirea fracţiei privind eliberare, insuficient însă pentru instanţe, până acum, pentru a-l lăsat pe Corduneanu acasă. Conform legii, întrunirea fracţiei nu obligă niciun judecător să şi admită eliberarea condiţionată.



„Solicită să fie avut în vedere şi faptul că infracţiunea pentru care a fost condamnat este o infracţiune informatică cu un grad de pericol social redus, faptă săvârşită în urmă cu 12 ani. De asemenea, solicită să fie avut în vedere faptul că petentul suferă de afectiuni medicale severe şi este asteptat acasă de familie, are 3 copii în întreţinere şi dacă îi va fi admisă cererea de liberare condiţionată acesta va avea un loc de muncă stabil”, a transmis Corduneanu, prin avocat, la una dintre solicitările de eliberare.



Astăzi, 18 august, Judecătoria Târgu Mureş va judeca o nouă solicitare de-a interlopului. De asemenea, pe 20 august, Judecătoria Drobeta Turnu Severin are amânată pronunţare pe aceeaşi speţă. Potrivit regulamentelor instanţelor, un deţinut poate depune câte cereri de eliberare pofteşte, nu există limită.

Eligibil aşadar pentru eliberare, Corduneanu e acum la mâna judecătorilor. Însă nu pentru mult timp, calculul judiciar din aprilie făcând ca, dacă nu e eliberat eliberat condiţionat astăzi sau peste câteva zile, să fie eliberat, la termen, în septembrie.

De ce a fost condamnat

Condamnarea definitivă a lui Corduneanu a fost pronunţată de Curtea de Apel Cluj, după ce, în primă instanţă, Corduneanu fusese condamnat la 8 ani de închisoare. Între instanţa de fond şi de apel, interlopul a beneficiat din nou de slăbiciunile justiţiei, multe dintre faptele sale – printre care trafic de persoane – fiind prescrise. A rămas neprescrisă o infracţiune informatică, mai exact pentru că a plătit un hacker să îi spioneze laptopul fostei neveste, pentru a descoperi dacă aceasta face sau nu videochat.



Dosarul Cordunenilor a fost trimis în instanţă în 2010, atunci când majoritatea membrilor importanţi ai grupării se aflau în spatele gratiilor. În timpul procesului, toţi membrii importanţi ai clanului, fără excepţie, au fost eliberaţi din arest preventiv şi s-au întors acasă la Iaşi. Cordunenii au fost acuzaţi că s-au organizat pe paliere şi au derulat o „vastă activitatea infracţională, de la şantaj, furturi, infracţiuni imobiliare sau bancare, înşelăciune etc.“.



Până la urmă, doar 3 dintre cei 27 de inculpaţi trimişi în judecată, printre care şi Costel Corduneanu, au fost condamnaţi la finalul procesului. Unii au deschis deja procese împotriva statului şi cer daune morale pentru că au fost arestaţi şi judecaţi pe nedrept.



